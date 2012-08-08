Arda Turan: 3 yıl daha Madrid'deyim

Atletico Madrid'li Arda Turan, Galatasaray'a dönme ihtimaliyle ilgili spekülasyonlara son noktayı koydu. İspanya'nın As gazetesine konuşan Arda, "Galatasaray'a bir gün döneceğim ama şimdi değil. En az 3 yıl daha Atletico'dayım" dedi.

As gazetesi röportajı, "Rusya ve Galatasaray'dan gelen cazip tekliflere rağmen, Arda, Atletico taraftarının yüreğine su serpti" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Yıldız oyuncu özellikle Galatasaray'a geri dönme ihtimaliyle ilgili soruya, "Bunların konuşulması normal. Galatasaray benim futbol anlamında doğup, büyüdüğüm ve günü geldiğinde öleceğim yer. Ama Atletico da artık benim evim. Söyleyebileceğim tek şey; kontratıma sonuna kadar sadık kalacağım" yanıtını verdi.

Arda yeni sezona yönelik de iddialı ifadeler kullandı. Geçen sezon Avrupa Ligi'ndeki başarıyı bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yakalamak istediklerini söyleyen genç oyuncu, "Bir aile gibiyiz. Takıma çok güveniyorum. Büyük işler yapabiliriz. Hepimizin aklında devler arenası var. Hedefimiz final" diye konuştu.

'Simeone adeta profesyonel doğmuş'

Teknik direktörü Diego Simeone'yi de öven Arda, "O adeta profesyonel doğmuş. İnanılmaz çalışkan biri. Mesela geçen sene rakip olduğumuz Beşiktaş'ı benden daha iyi tanıyordu. Çok şaşırmıştım. Ancak ekibi de en az kendisi kadar kaliteli" yorumunda bulundu.

Emre Belözoğlu'nun transferinin kendisi için çok önemli olduğunu belirten Arda, ona La Liga'yla ilgili en büyük tavsiyesinin" sadece basit oyna" demek olduğunu vurguladı.

İspanya'da geride kalan 1 yılını da değerlendiren Arda Turan, Madrid'de artık kendisini yabancı gibi hissetmediğini söyledi. "Şu an kendimi evimde gibi hissediyorum" diyen Arda, "Belki İspanyolcayı çok akıcı konuşamıyorum ama konuşulanların hemen hepsini anlayabiliyorum. Zaten futbolun dili ortak. Saha içinde arkadaşlarımla bakışarak da anlaşabiliyoruz" şeklinde konuştu.