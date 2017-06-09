"Arda Turan, 2 Eylül'de oynanacak maçta Milli Takım'ın başında olmalı"

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, gazeteci Bilal Meşe'yi darp eden Barcelonalı futbolcu Arda Turan'ın 2 Eylül'e kadar Milli Takım'a dönmesi gerektiğini savundu. "Onu yok etmeye değil kazanmaya çalışalım" diyen Semercioğlu, "Pazar günü oynanacak Kosova maçında olmayacak Arda ama 2 Eylül’de oynanacak Ukrayna-Türkiye maçında mutlaka takımın başında olmalı" ifadesini kullandı.

Arda Turan, "prim" tartışmalarını gerekçe göstererek Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'yi darp etmişti. Olayın kamuoyunda büyük tepki görmesi üzerine Turan, "Pişman değilim, kendimi kuş gibi hissediyorum" diyerek Milli Takım kariyerini sonlandırmıştı.

Cengiz Semercioğlu'nun "Gazeteler ve sigara" başlığıyla yayımlanan (9 Haziran 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Eylülde gel Arda...

Şimdi Arda Turan’ı eleştiriyoruz, yerden yere vuruyoruz ama Arda’nın insanlığına, adamlığına da dil uzatmayalım arkadaşlar.

Lince dönüştürmeyelim olayı.

Eminim Arda da yaptığından pişmandır.

Eminim sakin kafayla düşündükçe abartılı bir tepki gösterdiğini o da anlayacaktır...

Arda bu ülkenin futbolda yarattığı en kıymetli değer.

Bunu bilelim, onu yok etmeye değil kazanmaya çalışalım.

Pazar günü oynanacak Kosova maçında olmayacak Arda ama 2 Eylül’de oynanacak Ukrayna-Türkiye maçında mutlaka takımın başında olmalı...

Arda, Milli Takım’sız...

Milli Takım, Arda’sız olmaz...

Yaz boyu bu kırgınlıkların hepsi giderilmeli ve Arda mutlaka milli formayı yeniden giymeli...

“Agresif olmak büyük bir hatadır” demişti oysa ki...

10 başarılı, popüler ismin hayattaki başarısızlık hikayelerini anlattığı Özlem Gürses’in yeni çıkan “Bazen Olmaz” kitabında Arda Turan da yer alıyor.

Özlem’in sorularını yanıtlamış Arda...

Şöyle diyor bir yanıtında:

“Çok çabuk parlıyorum, agresifim ve ani kararlar verebiliyorum.

Sahada da olabiliyor, hayatta da olabiliyor.

Bazen sinirlenip, ağzından çıkanların esiri olursun.

Bu benim çok büyük hatam ve beni zaman zaman mutsuz ve başarısız eden budur.

Bizim gibi üst seviye, dünyanın en iyi takımlarından birinde oynayan, insanların gözü önünde olan bir adam için ani karar verip, agresif olmak çok büyük bir hatadır.

İnsanı felakete sürükleyebilir...”

Arda başına gelecekleri önceden söylemiş Özlem Gürses’e...

Keşke söylediklerini hayata geçirebilseydi de bu tatsız konuyu daha fazla konuşmasaydık...