-ARDA TURAN 14 GÜN SONRA SAHALARDA İSTANBUL (A.A) - 11.10.2010 - Kasığındaki rahatsızlık nedeniyle Almanya'da bugün ameliyat olan Galatasaray'ın milli futbolcusu Arda Turan'ın, 8 gün sonra koşulara ve topla çalışmalara başlayabileceği, 14 gün sonra da takımla birlikte çalışmalara katılacağı açıklandı. Münih'teki Hernienzentrum Hastanesi'nde Dr. Ulrike Muschawek tarafından ameliyat edilen yıldız futbolcunun durumuyla ilgili Galatasaray'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Dalının dünyaca ünlü ve en önde gelen isimlerinden biri olan Dr. Ulrike Muschawek, uyguladığı özel teknikle kasık fıtığı ve osteitis pubis şikayetleri ile ameliyata giren Arda'ya yapılan local anestezi sonrasında 2x2 santim büyüklüğünde ve sağ kasığında bulunan fıtığına bir operasyon gerçekleştirmiştir. Bugüne kadar bu teknikle 3 binin üzerinde operasyon gerçekleştiren Dr. Ulrike Muschawek, oyuncumuzun 8 gün sonra koşulara ve topla çalışmalara başlayabileceğini, 14 gün sonra da takımla birlikte çalışmalara katılacağını ifade etmiştir.'' Arda Turan'ın, 13 Ekim Çarşamba günü Türkiye'ye döneceği ve 3 ile 6 gün arasında kontrol altında tedavisine devam edileceği bildirildi.