Arda taraftara verdiği sözü tuttu, saçlarını kestirdi

İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid'i yenerek kupayı kazanan Atletico Madrid'in oyuncusu Arda Turan, taraftara verdiği sözü tuttu ve saçlarını kestirdi.

Maç sonrası soyunma odasında takım arkadaşlarına saçını kestiren Arda, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada ''Ben sözümün eriyim. Ağzımdan çıkan her şeyi yaparım. Saçlarımı takımdaki herkes kesti. Mario başladı en son fizyoterapiste kadar düştük'' dedi.

Atletico Madrid'deki 2. sezonunda 3. kupayı kazanan Arda, "Kazanmak için her şeyi yaptık. Adeta kanımızı, terimizi, her şeyimizi verdik. Hak ettiğimiz bir kupa olduğunu düşünüyorum. Her şey muhteşemdi. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum" ifadesini kullandı.

Teknik direktör Simeone'nin "inanılmaz bir hoca" olduğunu ve takımı maça çok iyi hazırladığını anlatan Arda, "Kamp boyunca her şey inanılmazdı. Simeone inanılmazdı. Ona inandık. Onun bir oyuncusu olmaktan gurur duyuyorum. Cholo (Simeone) ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bizi çok iyi hazırladılar ve inandırdılar. Kaybedeceğimizi bir saniye bile düşünmedik ve finali kazandık. Muhteşem bir duygu, hayatımın en güzel anlarından biri" değerlendirmesinde bulundu.

'Burada çok mutluyum'

"Gelecek sezon Atletico'da kalacak mısın Başka takıma gidecek misin" sorusuna Arda, "Burada iki senelik daha kontratım var ve çok mutluyum. O yüzden söylenecek fazla bir şey yok" cevabını verdi.

Maçın son düdüğü çaldıktan sonra sahada diz çökerek ağlayan ve dua eden Arda, o anki duygularını da "Ben bir Müslümanım. Allah'a şükrettim maç sonunda. Sadece ben değil herkes ağladı. Bu kupayı kazanmayı çok istemiştim. Güzel bir duyguydu" diyerek dile getirdi.