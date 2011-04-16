-ARDA TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 16.04.2011 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 18 Nisan Pazartesi günü yapacağı Manisaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Bülent Ünder yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen çalışmada futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma, pozisyon oyunu ve çift kale maç yaptıkları belirtilirken, şut idmanıyla antrenmanın tamamlandığı kaydedildi. Sarı-kırmızılı takımda bel ağrıları nedeniyle bir süredir antrenmanlara çıkamayan Arda Turan'ın bugün çalışmanın tamamında takımla çalıştığı duyurulurken, grip olan Harry Kewell'ın ise çalışmada yer almadığı aktarıldı. Öte yandan, Yekta Kurtuluş ve Hakan Balta'nın tedavilerine devam edildiği, kadro dışı bırakılan Juan Pablo Pino'nun ise takımdan ayrı özel çalışma yaptığı belirtildi. Galatasaray, yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla Manisaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra İzmir'e gidecek.