'Arda takımın kalbi gibi çalışıyor'

Atletico Madrid Teknik Direktörü Pablo Simeone’nin 2017 yılına kadar Atletico Madrid’de kalmasını öngören sözleşmeden dolayı Vicente Calderon Stadı’nda basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında, bir gazetecinin 'Sizin geleceğiniz belli oldu. Arda ve Falcao’nun durumları ne olacak? Gelecek sezon sizinle birlikte takımda kalacaklar mı?' sorusuna, "Falcao çok sevdiğim biri ama onun menajeri değilim. Takıma çok şey verdi. Eğer kalırsa hoşgeldi, giderse iyi şanlar diliyorum. Arda’yı ise yaklaşık 1,5 senedir tanıyorum. Yeteneklerini sahaya yansıtmada takımın kalbi gibi çalışıyor. Ona da Falcao'ya dediğim sözlerin aynısını söylüyorum. Takımda kalırsa sevinirim, giderse de iyi dileklerimi iletirim." dedi

Arjantinli teknik adam ayrıca 2003 yılında futbolcu olarak Atletico Madrid’den ayrıldıktan sonra, bir gün teknik direktör olarak bu takıma geri dönmek için kendini hep hazırladığını ve şimdi sözleşmesini 4 yıl uzatmaktan dolayı büyük gurur duyduğunu söyledi. "Hedefim, adım adım büyümemizi sağlayacak, takımdaki istikrarı ve dengeyi sürdürmek" diyen Simeone, her zaman maç maç düşünerek ileriye yönük planlar yapacaklarını kaydetti.

Simeone, Atletico Madrid’in müzesindeki tek eksik kupa olan, Şampiyonlar Ligi’ni kazanabilmek için ilk olarak ligi ilk 4’te bitirip, bu turnuvaya katılmaya konsantre olmaları gerektiğini vurguladı. Simeone, Atletico Madrid teknik direktörü olarak bu zamana kadar hiç galip gelemediği Real Madrid ile 18 Mayıs’ta Kral Kupası finalinde karşılaşacak olmalarının hatırlatılması üzerine ise, "Finalde Real Madrid’i yenmeyi diliyorum. Bunun için çalışacağız" yorumunu yaptı.

Öte yandan Atletico Madrid Kulübü Başkanı Enrique Cerezo da, "Simeone, istikrarı garanti eden bir tenik direktör. Atletico’yu çok daha üst yerlere taşıyacak" dedi.