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Spor

"Arda sürekli kumarhanelere gidiyor"

Barcelona'da forma giyen Arda Turan'ın kumar alışkanlığının kulüp tarafından bilindiği iddia edildi

02 Aralık 2016 11:18

İspanyol gazeteci Julian Carrasco, Arda Turan başta olmak üzere Barcelona'da forma giyen bazı isimlerin ciddi kumar alışkanlığı olduğu öne sürdü.

gamaspor'un haberine göre; Arda'yı 'pokere olan düşkünlüğü' nedeniyle eleştiren Carrasco, "Arda Hercules maçında hayalet gibiydi. Aklı futbolda değildi. Bu performansıyla Barcelona'da olması zor ancak Messi, Suarez, Iniesta, Neymar ve Pique gibi isimlerle dostluğu sayesinde eleştirilmiyor. Takım arkadaşları onu her zaman medyaya karşı savunuyor" dedi.

 

"Pique'den bile fazla oynuyor"

 

Arda'nın Barcelona'da sürekli kumarhanelere gittiğini ve kulübün de bunu bildiği söyleyen Carrasco, "Bu aralar poker aşkı herkes tarafından bilinen Pique'den bile fazla kumar oynuyor" ifadelerini kullandı.

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Arda TuranBarcelonakumarPique

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