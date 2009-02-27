Arda Skibbe'yi unutmadı



Galatasaray'ın Bordeaux'yu 4-3 yendiği maçın yıldızlarından biri olan Arda, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, eski teknik direktörleri Michael Skibbe'ye teşekkür etti.



Alman hocanın turu geçmelerinde büyük emeği olduğunu vurgulayan genç yıldız, yeni teknik direktör Bülent Korkmaz için de, ''Kulübeye çok yakışıyor. Umarım uzun yıllar görev yapar'' diye konuştu.



Sarı-kırmızılı takımın futbolcusu Arda Turan, Bordeaux galibiyetinin ardından, eski teknik direktörü Michael Skibbe'yi de unutmadı.



Alman çalıştırıcının kendileri üzerinde büyük emeği bulunduğunu belirten Arda, ''Bu turu geçmemizde büyük emeği olan Skibbe'ye teşekkür ediyoruz. Artık yeni bir sayfa açtık'' dedi.



Elde ettikleri bu zorlu galibiyetten dolayı tüm takım arkadaşlarını kutlayan Arda, ligdeki Kocaelispor maçının ardından protestolarla karşılaşan takım arkadaşı Sabri'ye de destek çıktı. Arda, ''Galatasaray büyük bir aile ve aile içinde böyle şeyler olur. En çok evlatlara kızılır, en çok da evlatlar sevilir. Sabri ağabey, bu takımın altyapısından gelmiş bir oyuncu ve benim için çok değerli biri. Onun adına bugün çok mutlu oldum'' diye konuştu.



Kulüp başkanı Adnan Polat'ın, maç sonrası soyunma odasına gelerek kendilerini kutladığını ifade eden Arda, daha önce birlikte forma giyme şansı da bulduğu teknik direktör Bülent Korkmaz'ın takımın başında bulunmasıyla ilgili, ''Önce büyük kaptandı, ağabeyimiz oldu, şimdi ise hocamız. Kulübeye çok yakışıyor. Umarım uzun süre görev yapan bir teknik adam olur'' dedi.



Bordeaux karşısında son dakikada attığı golle Galatasaray'a turu getiren isim olan Sabri de yaptığı açıklamada, mücadeleyi hiç bırakmayarak son saniyeye dek turu istediklerini ve bunu başardıklarını vurguladı.



Sabri, tribünlerin kendisine yönelik sevgi gösterileri için de, ''Bazıları beni taraftara kötü göstermeye çalışıyor. Kocaelispor maçında kaptanlık bandını yere attığımı iddia ettiler. Beni Sabri yapan Galatasaray'dır. Uzun yıllar kulübüme hizmet etmek istiyorum. Kanımın son damlasına kadar takımım için mücadele eder, gerekirse canımı veririm. Artık işimi yapmam istiyorum. Zaman zaman, her futbolcuda olduğu gibi kötü de oynayabilirim'' dedi.