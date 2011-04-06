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Spor

''ARDA, SEZON SONUNDA AYRILMAK İSTİYOR'' ANKARA (A.A)

06 Nisan 2011 22:13

-''ARDA, SEZON SONUNDA AYRILMAK İSTİYOR'' ANKARA (A.A) - 06.04.2011 - Galatasaray kaptanı Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'un, 24 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda kulübünden ayrılmak istediğini söylediği iddia edildi. Bulut, www.sport.co.uk adresli internet sitesinde yer alan açıklamasında, Arda'nın transferi konusunda Avrupa'nın çok büyük bir kulübüyle görüşme halinde olduklarını vurgulayarak, ''Arda'nın Galatasaray ile hala sözleşmesi var, dolayısıyla başka bir kulübe imza atamaz. Arda'nın şu ana kadar herhangi bir kulüple anlaşma imzalamadığını doğrulayabilirim. Ama Avrupa'nın çok büyük bir kulübüyle olası bir transfer konusunda görüştüğümüzü de söyleyebilirim. Bu bir İngiliz kulübü değil, ancak kulübün ismini açıklayamam. Görüşmelerin 10-15 gün içinde tamamlanmasına çalışıyoruz'' ifadelerini kullandığı belirtildi.

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