"Arda-Selçuk, kevgire dönen Cenk Gönen kadroda; Beşiktaş'ın maestrosu Oğuzhan yok, komedi!"

A Milli Takım'da teknik direktör Mircea Lucescu tarafından açıklanan Milli Takım kadrosu, birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Kulüplerindeki performanslarıyla taraftarlarından tepki gören Ozan Tufan ve Selçuk İnan kadroda yer alırken; formlarıyla taraftarlarının yüzünü güldüren Olcay Şahan, Oğuzhan Özyakup ve Onur Kıvrak alınmadı. Bunun yanı sıra Arda Turan ve Emre Belözoğlu, kadroya yeniden dahil edildi.

Spor yorumcuları ve eski futbolcuların bazılarının konu hakkındaki yorumları şöyle:

Ahmet Çakar: "Selçuk ve Ozan Tufan Milli Takım'da ama oğuzhan yok. Anlaşıldı Kebapçı Selahattin'in Lucescu ile bir görüşmesi lazım."

Güntekin Onay: Kulüplerinde forma şansı bulamayan Arda-Selçuk, Malaga'da kevgire dönen Cenk Gönen kadroda. Şampiyon Beşiktaş'ın maestrosu Oğuzhan yok! Komedi"

Uğur Karakullukçu: "37'lik Emre Belözoğlu'nun performansı nedeniyle onore edilmesi ne kadar doğruysa Oğuzhan'ın dışarıda kalması o kadar yanlış... Kötü mesaj."

Ali Cansun Begeçarslan: "Oğuzhan'ı yabancı zannetmiş olabilir hoca yoksa alınmamasının başka nedeni olamaz..."

Nihat Kahveci: "Son iki sene kazanılan şampiyonluklarda büyük katkısı olan Beşiktaş kaptanının Milli Takım'a çağrılmaması??? Şaka olsa gerek"