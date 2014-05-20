Arda, Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacak mı?

La Liga'yı şampiyon kapatan Atletico Madrid, Barcelona ile oynanan maçta sakatlanan Diego Costa ile Arda Turan'ın, Şampiyonlar Ligi finalinde forma giyip giyemeyecekleri merak ediliyor.

İki futbolcunun durumu, final maçı nedeniyle basın mensuplarının karşısına çıkan Atletico Madrid Teknik Direktörü Simeone'ye soruldu.

Arjantinli teknik adam, cumartesi günkü karşılaşmada forma giyebilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Şu an için sizlere net cevap veremiyorum" dedi.

Simeone, "Henüz haftaya yeni başladık ve ilk günündeyiz, gelişmeleri takip ediyoruz, erken cevap veremem. Şayet oynayamazlarsa onların alternatiflerini buluruz" açıklaması yaptı.

Öte yandan Arda ile Costa, takımın son antrenmanına katılmadı.