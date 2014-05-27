Arda, Şampiyonlar Ligi finalinde kendisi mi oynamak istemedi?

İspanyol Marca gazetesi, Arda Turan'ın UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında oynamama kararını tamamıyla kendi verdiğini iddia etti.

Marca gazetesi, Arda'nın Şampiyonlar Ligi final maçında son dakikada kadrodan çıkarılma sebebini detayları ile yazdı.

Milli futbolcunun sakatlığını riske etmemek için karşılaşmadan bir gün önce teknik heyete, "Bu düzeyde bir karşılaşmaya kendimi hazır hissetmiyorum" mesajı verdiğini belirten gazete, bu kararın Atletico Madrid yönetiminden bazılarının tepkisini çektiğini iddia etti. Teknik yönetimin, Arda'nın bu karşılaşmada forma giymek için biraz daha gayret göstereceğini sandığını kaydeden gazete, Türk oyuncunun oynamak istememesinin bir kısım yöneticiler tarafından şaşkınlıkla karşılandığını ifade etti.

Marca gazetesi, bu olaya rağmen Atletico Madrid yönetiminin Arda'nın samimiyetinden kuşku duymadığını, çünkü bunu defalarca sahada ispat ettiğine dikkat çekti.