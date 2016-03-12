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Spor

Arda rövaşatayla gol attı, Barcelona 6-0 kazandı

İspanya La Liga'nın 29. hafta maçında Barcelona, Nou Camp'ta Getafe'yi 6-0 yendi

12 Mart 2016 22:19

Arda Turan'ın formasını giydiği Barcelona, La Liga'nın 29. hafta maçında Nou Camp'ta Getafe'yi ağırladı. Katalan ekibinin zorlanmdaığı mücadeleyi 6-0'lık net bir skorla yendi.

Barcelona maça golle başladı. Karşılaşmanın 8. dakikasında Getafe'de Juan Rodriguez, yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi.

Messi pnealtı kaçırdı

Katalan ekibinin Arjantinli yıldızı Lionel Messi, maçın 11. dakikasında kazanılan penaltıyı kaçırdı. Mücadelenin 19. dakikasında genç yıldız Munir sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkaran golü attı.

Maçın 32. dakikasında Brezilyalı futbolcu Neymar, farkı 3'e çıkardı. Barcelona'da Messi, kaçırdığı penaltıdan sonra sahneye 40. dakikada çıktı ve Arda Turan'ın pasında yıldız futbolcu topu ağlarla buluşturdu. İlk yarı 4-0'lık skorla sona erdi.

Maçın 2. yarısında Neymar yine sahneye çıktı ve 51. dakikada skoru 5-0'a getirdi.

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