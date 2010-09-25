Arda, Real Madrid'in kapısından döndü!

T24 - Werder Bremen’in Musut Özil için Real Madrid'in yaptığı teklifi değerlendirirken, Arda’nın kasetleri Real Madrid’e gönderildiği öğrenildi. Real Madrid Başkanı Perez, Arda için ‘tanınmıyor’ dediyse de Jose Mourinho izleyince çok beğendiği ortaya çıktı. Bu konu için, aynı menajerle çalışan Emre Belözoğlu, F.Bahçe’deki tüm arkadaşlarına “Arda, R.Madrid’e gidiyor” dedi.



2 yıldır “Arda kupa kaldırmadan gidemez” diyen Polat’ın “Avrupa’nın en iyi 5 kulübünden biri isterse olur” demesinin sebebi de Real Madrid'te Arda transferi olduğu ortaya çıktı



Futbol kamuoyunu geçtiğimiz transfer döneminde uzun süre meşgul eden “Arda Turan yurtdışına gidecek mi?” sorusu yeni yeni aydınlanıyor. Transferin son 2 gününde İspanyol Atletico Madrid’den 11 milyon Euro’luk resmi teklif alan Galatasaray'ın aslında Real Madrid'ten gelecek transfer başvurusunu beklediği ama transferin ne yazık ki gerçekleşmediği ortaya çıktı.



R. Madrid, Mesut Özil transferinde sorunları giderince, Türk asıllı Alman oyuncu ile sözleşme imzaladı.. Bu durum tüm G.Saraylı ve F.Bahçeli oyuncular tarafından da biliniyor.



Mourinho’nun Real Madrid’e gidişinin ardından hem sol tarafta hem de orta alanda ofansif olarak oynayabilecek bir isim arayan İspanyol devi, Dünya Kupası’nda parlak bir performans sergileyen Mesut Özil’in peşine düştü. Ama Mesut’un kulübü Werder Bremen bu transfer için zorluk çıkarttı. Mourinho’nun menajerliğini yapan Jorge Mendez, Real Madrid’in Werder tarafından zorlandığını görünce Türkiye’de ortağı Ahmet Bulut’un oyuncusu Arda Turan ismini masaya koydu. Real Madrid de ciddi ciddi Arda’nın kasetlerini isteyerek bu transfer için nabız yoklamaya başladı. Hatta transferin 14-16 milyon Euro aralığında bitebileceği bile konuşuldu.



Real Madrid Başkanı Perez’in “Oyuncuyu çok tanınmıyor, ben hiç izlemedim” dediği Arda için iknayı, kasetleri izleyip Arda’yı çok beğenen Mourinho yaptı.



Bu süreçten G.Saray Başkanı Adnan Polat’ın da haberi vardı. Polat da “Arda ancak Avrupa’nın zirvesindeki 5 kulüpten birine giderse izin veririm” diyerek olası bir transfer için camiasını hazırlıyordu. Ama Werder Bremen transferin bitimine 15 gün kala inadından vazgeçti ve Mesut Özil’i 17 milyon Euro’ya Real Madrid’e verdi. Böylece Arda’nın Real Madrid transferi de masada kaldı. Bütün bu gelişmelerden hem Arda’nın hem de Ahmet Bulut’un F.Bahçe’deki oyuncusu Emre Belözoğlu’nun haberi vardı. Arda transferin gerçekleşme ihtimaline karşın hep sessiz kaldı. Emre ise F.Bahçe’deki arkadaşlarına “Arda her an Real’e gidebilir.. İş bitti bitiyor” diyerek süreci heyecanla takip etti..

Ve A. Madrid'in teklifi

Real Madrid transferi yatan Arda’ya daha sonra Atletico Madrid talip oldu. 11 milyon Euro’yu 3 yılda ödemeyi öneren teklifleriyle sarı kırmızılıların kapısını transfer döneminin son iki günde çaldı. Ama hem ekonomik olarak yeterlilik alamayan kırmız beyazlılar, hem de Adnan Polat’ın “Giderse Avrupa’nın en büyük 5 takımından birine gider” sözlerine takıldılar.

En az 14 milyon Euro

Eğer R.Madrid, Arda’yı alsaydı G.Saray en az 14 milyon Euro’luk ‘nakit’ bir kazanç sağlayacaktı. Quaresma’nın da Mourinho’nun da menajeri olan Mendez’in İspanyol devine götürdüğü kasetler hâlâ Real’de ve oyuncuyla ilgili bilgilendirmenin kesilmeyeceği anlaşılıyor.