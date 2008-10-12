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Spor

Arda: Oynayan takım bizdik

12 Ekim 2008 03:00


Arda Turan, Bosna-Hersek karşısında rakipleri karşısında iyi mücadele ettiklerini belirterek, ''Maçı 1-0 kaybetseydik bile bu takım alkışlanmalıydı. Oynayan takım bizdik'' dedi.



Arda, sakatlığı konusundaki soruyu, ''Şu an iyiyim. Darbeler yıpratıyor. Ama ben sahaya sağlam çıkıyorum'' diye yanıtladı.

Bosna Hersek'in iyi bir takım olduğunu ifade eden genç oyuncu, ''Ama bugün karşımızda sahada yoktu. Pozisyonları bulan bizdik. Bugün oynayan genç arkadaşlarla da kenetlendik. İlk defa milli olan arkadaşlar vardı. Herkes elinden geleni yaptı'' şeklinde konuştu.

Milli takımın başarılı isimlerinden Sabri Sarıoğlu ise elinden geleni yaptığını dile getirerek, ''Uzun süreli bir sakatlığım vardı. Etkisinden yeni yeni çıkıyorum. Kazanma hırsımız, savaşma azmimizle maçı çevirdik'' diye konuştu.

Sabri, duran toplarla ilgili bir soruyu ''İlk topu Arda'nın kullanması gerekiyordu. Ancak Arda benim kullanmamı istedi. Bu konuda eleştirilsem de kendime güveniyorum'' diye yanıtladı.

Servet ise Bosna-Hersek önünde iki güzel gol bulduklarını, rakiplerinin pozisyonu dahi bulunmadığını, kendileri açısından 3 puanın önemli olduğunu dile getirdi.

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