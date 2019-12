-ARDA: ÖNÜMÜZDEKİ SENE HER ŞEY İYİ OLUR İSTANBUL (A.A) - 22.04.2011 - Ligde zor günler geçiren Galatasaray Futbol Takımı'nın kaptanı Arda Turan, bu sezon Galatasaray camiasının ''biraz sallantı yaşadığını'' belirterek, ''Önümüzdeki sene her şey iyi olur. Taraftarımızın desteğiyle iyi bir takımla hep beraber başarıya koşarız'' dedi. Galatasaray TV'de taraftarların kendisine yönelik desteğinin her geçen gün artmasıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Arda, ''Sağolsun Galatasaray camiası biraz sallantı yaşadı ama taraftarımızla hep beraber ayağa kalkmaya başlıyoruz. Bu sadece benim için değil, tüm takım arkadaşlarım için geçerli. Önümüzdeki sene her şey iyi olur zaten. Taraftarımızın desteğiyle iyi bir takımla hep beraber başarıya koşarız diye düşünüyorum'' şeklinde konuştu. Arda, sezon başından bu yana çok fazla konuşulduğunun; ancak en güzel yanıtı Manisaspor maçında kendisinin sahada verdiğinin dile getirilmesi üzerine, ''Öncelikle bizim işimiz her zaman sahada. Dışarıda konuşmamalıyız. Buna da gayret etmeye çalışıyoruz ama günümüz şartlarında tabii ki bu çok zor. Ama ben her zaman sahada takım için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum'' ifadesini kullandı. Ligde yarın oynayacakları Kayserispor maçını da değerlendiren Arda, ''Kayserispor çok güçlü bir takım. Çok ciddiye almamız gereken bir maç. Çünkü Galatasaray, ne olursa olsun her maçı Galatasaray'a yakışan şekilde oynamalıdır. Bunu da en iyi şekilde göstereceğimize inanıyorum. Hem taraftarımızla barışma, hem de özür dileme maçı olarak güzel bir fırsat bizim için'' şeklinde konuştu.