Arda mı, Robinho mu?

Dünyanın en iyi kulüpleri arasında yer alan Katalan takımı, ara transferde kadrosunu güçlendirmek için iki ismi liste başına aldı. İspanyollar, Galatasaray’ın genç kaptanıyla; Manchester City’nin Brezilyalı futbolcusundan birini renklerine bağlamak istiyor.



Barcelona Yönetimi, Galatasaraylı Arda ile Manchester Cityli Robinho arasında ikiye bölündü.

İspanya’da yayımlanan Diarioas gazetesinden Moises Llorens imzalı haberde, Katalan kulübünün yönetiminin ocak ayında takviye yapmayı düşündüğü ismin bu iki oyuncu olacağını ileri sürdü.



Barça Yönetimi’nden bazı isimlerin, Brezilyalı futbolcunun gerek fiyatı, gerekse gittiği takıma uyum sağlayamadığını, Arda’nın daha yararlı bir transfer olacağını düşündüğünü belirten Llorens, Türk oyuncunun bir adım önde olduğunu savundu.



Arda ucuz



Robinho, Real Madrid’den Manchester City’e 36 milyon euroya transfer oldu. Manchester City Yönetim Kurulu Başkanı Garry Cook, bu rakamın altında bir ücrete bu oyuncuyu Barça’ya satmaya yanaşmıyor. Oysa Arda’nın transferi 15 ile 20 milyon euroluk bir rakama gerçekleşebilir.



Öncelikle kiralık



Barcelona, 36 milyon euro nakit vereceğine, Brezilyalı Robinho’yu 7 milyon euroya yarım sezon kiralık oynatıp, randıman sağlaması halinde transfer etmeyi düşünüyor. Buna İngilizler karşı çıkıyor. Ancak Arda’nın 20 milyon euro civarında bir rakama trasfer edilebileceğine inanılıyor.



Daha istikrarlı



Robinho transfer olduğu ilk sezonda 14 gol atarak iyi bir başarı gösterdi. Ancak bu sezon formunda büyük düşüş gözleniyor. Sadece 3 gol atabildi. Arda, Galatasaray’da istikrarlı bir form grafiği çizerek, Avrupalı kulüplerin gözdesi haline geldi.



Arda’nın handikapı



Robinho’nun hem İspanya, hem de İngiltere’de oynaması, adaptasyon sorununun yaşamamasına neden olacak. Oysa Arda, Türkiye’nin dışında bir ülkede futbol oynamadı. La Liga’da ilk sezon sorun yaşayabilir.



Yarı paraya oynar



Robinho, Manchester City’den yılda 6 milyon euro kazanıyor. Katalan kulübünden bu rakamın altında ücret almak istemiyor. Sambacının istediği ücretin yarısına Arda’nın “Evet” diyeceği düşünülüyor.



Robinho’dan güçlü



Robinho’nun en büyük handikapı, istikrarsız futbolu. Topuğundan da ameliyat oldu. Bazı karşılaşmalarda forma giyemiyor. Bu durum Barça’yı endişelendiriyor. Arda ise henüz ameliyat masasına yatmadı. Fizik olarak da Robinho’dan oldukça güçlü.



Referansı Rijkaard



Robinho’nun Brezilyalı olması önemli bir faktör. Arda’nın en büyük avantajı ise Teknik Direktör Rijkaard... Barcelona, sürekli olarak Hollandalı hocadan Arda ile ilgili bilgi alıyor.