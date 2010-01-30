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Spor

Arda mı Dos Santos mu?

Galatasaray'ın son transfer bombası Meksikalı Dos Santos'u, takımın genç yıldızı Arda Turan'la karşılştıran Rıdvan Dilmen, Santos için havaalanında yapıla

30 Ocak 2010 02:00

T24 - Galatasaray'ın son transfer bombası Meksikalı Dos Santos'u, takımın genç yıldızı Arda Turan'la karşılştıran Rıdvan Dilmen, Santos için havaalanında yapılan karşılamayı da abartılı buldu.


NTV'de Güntekin Onay'la sundukları  'Yüzde 100 Futbol' programında Rıdvan Dilmen, G.Saray'ın son transferi Dos Santos'u Arda Turan'la kıyasladı.

Taraftarların Santos'u havalimanında karşıladıkları görüntüler için Dilmen 'Eğer Arda yurtdışında başka formayla oynayıp Türkiye'ye gelse 20 bin kişi karşılardı. Çünkü Arda, Santos'tan daha iyi bir futbolcu' dedi.

Programın sunucusu Güntekin Onay ise, G.Saray'ın ligde attığı gollerin yarısına imza atan Baros, Kewell ve gönderilen Nonda'ya ait olduğunu söylerken, 'Jo acilen form tutmalı. yoksa G.Saray ikinci yarıda ciddi anlamda gol sorunu yaşayacak' dedi.



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