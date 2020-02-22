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Dünya

Arda Kural setlere dönüyor

Son yıllarda hastalığıyla gündeme gelen Kural'ın hangi TRT dizisinde oynayacağı açıklandı

22 Şubat 2020 09:47

Ünlü oyuncu Arda Kural yıllar sonra yeniden ekranlara dönüyor. TRT 1'in absürd komedi dizisi Tutunamayanlar'da rol alacak olan Arda Kural'ın setlere dönüş haberini dizinin yönetmeni duyurdu.

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