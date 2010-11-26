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Spor

ARDA KONDİSYONER YÖNETİMİNDE ÇALIŞTI İSTANBUL (A.A)

26 Kasım 2010 16:44

-ARDA KONDİSYONER YÖNETİMİNDE ÇALIŞTI İSTANBUL (A.A) - 26.11.2010 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 28 Kasım Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Gheorghe Hagi yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma çalışmalarının ardından topla taktik, pozisyon ve kondisyon çalışmaları yaptı. Sarı-kırmızılılar, antrenmanı çift kale maç ile tamamladı. Tedavileri sürdürülen Arda Turan ile Serkan Kurtuluş kondisyoner yönetiminde sahada çalışırken, Mustafa Sarp'ın tedavisine fizyoterapist eşliğinde devam edildi. Sarı-kırmızılı takım, derbi maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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