Arda kızardı, Atletico Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid ezeli rakibi Atletico Madrid'i 88. dakikada Chicharito'nun ayağından gelen golle 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselen ekip oldu.

Karşılaşmanın 76. dakikasına kadar rakibine iyi direnen Atletico bu dakikada Arda Turan'ın 2. sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ve ezeli rakibinin bunaltan baskısına 88. dakikada boyun eğdi.

Gecenin diğer maçında Juventus İtalya'da 1-0 mağlup ettiği Monaco'ya konuk oldu. Golsüz biten maçın ardından İtalyan ekibi yarı finale adını yazdırdı. Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarının ardından Bayern Münih, Barcelona, Real Madrid ve Juventus yarı finale çıkan takımlar oldular.

STAT: Santiago Bernabeu

REAL MADRID (4-4-2): Casillas - Carvajal, Pepe, Varane, Coentrao (Dk. 90 Arbeloa) - James Rodriguez, Ramos, Kroos, Isco (Dk. 90+2 İllarramendi) - Chicharito (Dk. 90 Jese), Ronaldo

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak - Gamez, Godin, Miranda, Juanfran - Saul (Dk. 46 Gabi), Koke, Tiago (Dk. 86 Gimenez), Arda - Griezmann (Dk. 65 Raul Garcia), Mandzukic

GOL: Dk. 88 Javier Hernandez (Real Madrid)

SARI KARTLAR: Dk. 31 Arda Turan, Dk. 74 Raul Garcia, Dk. 90+3 Koke (Atletico Madrid), Dk. 74 Pepe, Dk. 90+1 Arbeloa (Real Madrid)

KIRMIZI KART: Dk. 76 Arda Turan (Atletico Madrid)

31. dakikada Kroos'a yaptığı hareket sonrasında sarı kart gören Arda, 76. dakikada Ramos'a yaptığı bu faul sonrasında (üstte) 2. sarıdan kırmızı kart gördü.

0-0'ın rövanşında Santiago Bernabeu'da karşı karşıya gelen ezeli rakiplerin maçı yine büyük bir mücadeleye sahne oldu. Benzema ve Bale gibi yıldızlarından yoksun olarak sahaya çıkan Real'de İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'nin Ramos'u orta saha göbeğinde Kross'un yanına çektiği görüldü. Bu hamleyle saha içi direnci artmış olsa da Real, disiplinli Atletico takım savunmasını aşmakta zorlandı. Yakalanan az sayıdaki pozisyonu da Meksikalı forvet Chicharito ve Uruguaylı James Rodriguez cömertçe harcayınca maç 76. dakikaya kadar dengede gitti.

Arda'nın atılmasından sonra baskıyı arttran Real, 88'de Chicharito ile golü buldu.

Bu dakikada milli oyuncumuz Arda Turan, Ramos'a yaptığı bir hareket sonrasında Alman hakem tarafından 2. sarı karttan kırmızı kartla cezalandırılınca oyundaki denge bozuldu. Real Madrid kalan dakikalarda baskıyı daha da arttırdı ve 88. dakikada Chicharito ile golü bularak yarı finale yükselen ekip oldu.