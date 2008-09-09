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Spor

‘Arda kaptan olacak’

Galatasaraylı yönetici Haldun Üstünel, genç yıldızla ilgili transfer dedikodularına tepki gösterdi, “Arda hayatından memnun ve uzun yıllar takımda kalacak. Gelecekte de kaptan olacak&rdqu

09 Eylül 2008 03:00

Galatasaraylı yönetici Haldun Üstünel, genç yıldızla ilgili transfer dedikodularına tepki gösterdi, “Arda hayatından memnun ve uzun yıllar takımda kalacak. Gelecekte de kaptan olacak” dedi


Arda hakkındaki transfer söylentilerine yanıt veren yöneticiler, genç futbolcunun Galatasaray’dan ayrılmayacağını belirtti. 


Arda Turan’la ilgili yerli ve yabancı basında yer alan transfer iddiaları, Galatasaray yönetiminin sabrını taşırdı. Futbol Şube Sorumlusu Haldun Üstünel, genç yıldızı gönderme niyetinde olmadıklarını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübe, Arda’nın transferi ile ilgili hiçbir resmi teklifin gelmediğine dikkat çeken Üstünel, “Arda’nın, Avrupa Şampiyonası finallerinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmesi normal. Ancak biz Arda’yı kolay kolay satmayacağımızı bütün dünyaya duyurduk. Bu yüzden hiçbir kulüp bize ciddi bir teklif ile gelmiyor, gelemiyor. Ama transfer sezonu bitmesine rağmen gazetelerde 15 günde bir Arda, Servet, Mehmet Topal ile ilgili transfer dedikoduları üretiliyor. Bunlar ayıp” diye konuştu.


‘Milli Takım’a yansıyor’

Haldun Üstünel, Milli Takımımız’ın, 2010 Dünya Kupası eleme grubunda yarın Belçika ile çok önemli bir maça çıkacağını hatırlatarak, “Şimdi kritik bir maçımız var. Bu transfer dedikoduları maalesef Milli Takımımıza da yansıyor. Bilindiği gibi Arda‘nın sözleşmesini yakında zamanda yeniledik. Arda hayatından memnun. Uzun yıllar Galatasaray’da kalacak. Ve gelecekte Galatasaray’ın kaptanı olacak” ifadelerini kullandı.

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