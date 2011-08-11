-Arda, İspanya'ya gitti İSTANBUL (A.A) - 11.08.2011 - Galatasaray'dan İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü'ne transfer olan milli futbolcu Arda Turan, Florya Metin Oktay Tesisleri çalışanları tarafından İstanbul'dan Madrid'e uğurlandı. Menajeri Ahmet Bulut ile birlikte saat 16.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Arda Turan'ı havalimanında kalabalık bir basın mensubu grubu karşıladı. Arda Turan, İstanbul'dan ayrılması ve transferi ile ilgili sorulara ''Basın toplantısında her şeyi açıkladım'' karşılığını verdi. Atatürk Havalimanı'nda check-in işlemlerini yaptıran Arda Turan'a, yolcular ve havalimanı çalışanları büyük ilgi gösterirken, milli futbolcu, hayranlarının fotoğraf çektirme ve forma imzalama isteklerini kırmadı. Kalabalık ve izdiham nedeniyle bunalan Arda Turan, bir şirketin havalimanı ofisinde bir süre dinlendi. Bu arada, Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri çalışanları da havalimanına geldi ve Arda Turan'ı uğurlayarak, kendisine camdan bir şilt sundular. Arda Turan da tesis çalışanlarına teşekkür ederek, hepsini tek tek öptü. Pasaport işlemlerini tamamlayan Arda Turan, basın mensuplarına el sallayarak, ''Hakkınızı helal edin'' dedi. Öte yandan, arındırılmış bölgeden uçağına geçmeden önce de Arda Turan, bir kitapçıya girerek ''İspanyolca Konuşma Kılavuzu ve Sözlük'' ile Elif Şafak'ın ''İskender'', Luke Rhinehart'ın ''Zar Adam'', Adam Fawer'ın ''Olasılıksız'' kitaplarını satın aldı. Arda Turan, daha sonra menajeri Ahmet Bulut ile birlikte İberia Havayolları'nın tarifeli uçağıyla Madrid'e hareket etti.