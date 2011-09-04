Arda: İnsanlar ölmesin istiyorum

T24 - Barış yanlısı açıklamaları kamuoyunda yankı bulan Arda Turan, o sözleri niye söylediğini anlattı: ''İnsanlar ölmesin istiyorum. Ne uğruna ölüyorlar? Bilmiyoruz. Ancak hiçbir gerekçe bir insanın ölmesi için yeterli değil. ''



Kazakistan arasında önceki gece oynanan ve Türkiye’nin 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan maçta uzatma dakikalarında zafer golünü atan Arda Turan, maçtan sonra kendisine uzatılan mikrofonlara şunları söyledi: “Biz içeride de bunu konuştuk. Golü Türkiye Cumhuriyeti’ndeki bütün halkların şehit olan evlatlarına armağan ediyorum. Bütün Türk evlatlarına armağan ediyorum. Ülkemde böyle şeylerin olmasını istemiyorum bütün Türkiye vatandaşları gibi.”



Turan’ın barış yanlısı bu açıklamaları kamuoyunda yankı bulurken, Radikal gazetesine konuşan Turan sözlerini şu şekilde açıkladı: “İnsanlar ölmesin istiyorum. Her gün ölüm haberleri geliyor. Türkiye Cumhuriyeti askeri üniformasıyla ölenler olduğu kadar kandırılıp dağa çıkan ve orada ölen gençler var. Ne uğruna ölüyorlar? Bilmiyoruz. Ancak hiçbir gerekçe bir insanın ölmesi için yeterli değil. Bunca zaman bir arada bu topraklarda hep beraber yaşadık. Ve barış içerisinde yaşadık. Bütün bu ölümlerde ocaklar yanıyor. Ben kimsenin ocağı yanmasın, kimse ölmesin istiyorum. Söylemek istediğim bu.”



İspanya’ya transfer olmanın verdiği rahatlıkla bu çıkışı yapıp yapmadığı sorusunaysa Turan’ın yanıtı şöyle oldu: “Bu türden açıklamalarımın oraya gitmemle hiç alakası yok. Ben burada da aynı şeyleri dillendirdim. Galatasaray’daki Avustralyalı eski takım arkadaşım Harry Kewell’la ‘Anzak Günü’ için bir araya geldiğimde de bu söylediklerimi tekrarlamıştım.”



Arda Turan sahalarda ilk kez ‘barış’tan söz ederken, bir başka milli futbolcu Emre Belözoğlu ise önceki gece karşılaşmanın ardından NTV’ye yaptığı açıklamalarda ‘sendika’dan söz etti:

Emre ‘sendika’ dedi



“Ne yazık ki ülkemizde futbolcuların güçlü bir örgütlenmesi yok ama inanıyorum önümüzdeki senelerde bir yapılanmayla beraber çok daha farklı olacak.”



İngiltere ve İspanya gibi ülkelerde futbolcuların örgütlenmelerinin olduğunun hatırlatılması üzerine ise Emre Belözoğlu, şunları kaydetti: “İngiltere’ye, İspanya’ya göre daha düşük seviyelerde insan haklarına sahip futbolcularız diye düşünüyorum. Önümüzdeki günler, inşallah hep futbolcuların lehine işler.”



Belözoğlu, bir süre önce de Sporbuks adlı internet sitesinde yine sendika ile ilgili konuşmuş ve şunları söylemişti: “Kesinlikle sendika olmalı. Şu an kulüplerin başkanları birlik oluşturmuş durumda. Biz futbolcular ne yazık ki bunu yapamıyoruz. Futbolcular bu birliği gösterecek kadar eğitimli değiller.”





