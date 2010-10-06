Arda ilk yarıyı kapattı

T24 - A Milli futbolcu Arda Turan, Almanya maçı öncesi dün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanarak idmanı yarıda bıraktı. Yıldız futbolcunun 4 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.



2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri A Grubu'nda 8 Ekim Cuma günü Berlin'de Almanya ile karşılaşacak A Milli Takım'da Arda şoku yaşanıyor.



Karl-Liebknecht Stadı'nda basına ve taraftara açık yapılan antrenmanın toplu çalışma bölümünde yer alan Arda, herhangi bir müdahaleye uğramamasına rağmen kasığında oluşan rahatsızlıktan dolayı antrenmanı tamamlayamadı. Ağrıları dinmediği öğrenilen ve oldukça üzgün görülen Arda Turan, Federasyon Başkanı Mahmut Özgener ile görüştükten sonra, takım doktoru Cengiz Dinç ile saha içinde bir süre yürüdü.



İdmandan çıkan Arda, basın mensuplarına kendi ağzından, Almanya maçında forma giyemeyeceğini söyledi.



Başarılı futbolcu daha sonra özel bir araçla kamp yapılan Schwielovsee Oteli'ne götürüldü ve Milli oyuncunun 4 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.



Ayrıca antrenmana İsmail Köybaşı, ayağında oluşan ödem nedeniyle katılmazken, sakatlığı bulunan Hamit Altıntop takımdan ayrı koşu yaptı.



Hollandalı teknik direktör Guus Hiddink yönetimindeki antrenman dayanıklılık testi ile başlarken, yarı sahada taktik ağırlıklı maçla sona erdi.



