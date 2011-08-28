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Spor

Arda ilk maçına çıktı MADRİD (A.A)

28 Ağustos 2011 23:39

-Arda ilk maçına çıktı MADRİD (A.A) - 28.08.2011 - Atletico Madrid'de ilk maçına çıkan Arda Turan, ''Çok mutluyum, taraftar mükemmeldi'' dedi. La Liga'nın bu hafta başlayan 2. hafta maçlarında, Vicente Calderon Stadı'nda Osasuna'ya karşı oynayan ve 0-0 berabere kalan Atletico Madrid'de 60. dakikada Salvio'nun yerine oyuna giren Arda, taraftardan aldığı ilk tepkiyi beğendi.  Milli futbolcu, kulubün resmi internet sitesindeki açıklamasında ''Takımın kazanması için gol atmak hoşuma giderdi, ama yine de kendimi iyi hissettim'' dedi.  Atletico Madrid'e geldikten iki hafta sonra sakatlıktan çıkıp forma giyen Arda, ''Çalışmaya devam edeceğim, çünkü sert idmanlar her zaman meyvesini veriyor'' dedi.

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