-ARDA İDMANI YARIDA BIRAKTI İSTANBUL (A.A) - 26.01.2011 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Gheorghe Hagi yönetiminde akşam gerçekleştirilen akşam idmanında sarı-kırmızılı oyuncular, topla pozisyon ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenmanda Çağlar Birinci kondisyoner Fatih Yıldız eşliğinde çalışırken, Gökhan Zan ise koşu yaptı. Sabah idmanında takımdan ayrı çalışan Ayhan ile Hakan Balta akşam antrenmanında takımla birlikte çalıştı. Bu arada, antrenmana koşu yaparak başlayan Arda Turan, şut çalışmasında sol kasık ağrılarının tekrar oluşması nedeniyle idmanı yarıda bıraktı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Pino'nun ise tedavisine devam edildi. Öte yandan Galatasaray, Bursaspor maçı hazırlıklarını yarın sabah basına kapalı gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.