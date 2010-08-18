-''ARDA İÇİN HİÇBİR KULÜPLE ANLAŞMA YOK'' İSTANBUL (A.A) - 18.08.2010 - Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, Arda için bugün medyada çıkan bir haberde olduğu gibi İngiliz kulüpleriyle anlaşmalarının söz konusu olmadığını söyledi. Bulut, Arda için Manchester City, Liverpool ve Totthenham ile görüşmediğini ifade ederek, ''Böyle bir şey yok. Bu kulüplerin hiçbiriyle görüşmedim. Yazılanların hepsi yalan'' dedi. Arda için kararı Galatasaray Kulübü'nün vereceğini kaydeden Ahmet Bulut, ''Ben nasıl başka bir kulüple anlaşırım? Karpaty maçından sonra bu konuda açıklama yapılacağı şeklinde bir şey de yok'' diye konuştu.