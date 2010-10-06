-ARDA İÇİN HENÜZ KARAR YOK BERLİN (A.A) - 06.10.2010 - (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink, sakatlanan Arda konusunda yarın veya bir sonraki gün karar vereceklerini söyledi. Hiddink, milli takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, cuma günkü büyük maça hazırlandıklarını belirterek, ''Arda'nın durumu bugün önemli bir konu. Sağlık ekibi çok sıkı bir şekilde çalışıyor. Maça yetişecek, yetişmeyecek hepimiz göreceğiz'' dedi. Arda'nın yaşadığı sakatlığın uzun süredir bulunduğunu savunan Hiddink, şöyle devam etti: ''Onun uzun süredir yaşadığı bir sorun. Galatasaray'dayken olduğunu herkes öğrendi. Geçen cumartesi günü Rijkaard ve Adnan Sezgin ile bir görüşmemiz oldu. Türkiye'de herkes konuya müdahil olmaya çalışır. Konu milli takım ve spor olunca karışmak istiyor. Konu Arda olunca ekiplere güvenmemiz gerekiyor.'' -SAĞLIK EKİBİNE DESTEK- Guus Hiddink, Arda'nın sakatlığı nedeniyle eleştirilen milli takım sağlık ekibine destek vererek, ''Sağlık ekibine suçlamalar var. Bunları kabul etmiyorum ve sinirleniyorum'' dedi. Arda'nın durumu ile ilgili herkesin birbirine bilgi vermesi gerektiğine dikkati çeken Hiddink, şöyle devam etti: ''İşte bu yüzden de Rijkaard ve Neeskens ile görüştük ve milli takıma almaya karar verdik. Aynı şey Hakan Balta için de geçerli. İkisini de takıma dahil edip nasıl bir gelişme göstereceklerine bakalım istedik. Herhangi bir risk almamaya karar verdik. Burada milli takım sağlık ekibiyle gurur duyduğumu söylemek istiyorum. Kendilerini eleştirenler oldu. Ben kesinlikle doğruyu yaptıklarını düşünüyorum. Onların arkasındayım. Hiç kimse suçlama ve linç kültürü geliştirmesin. Bunu yapmak yerine Arda'nın bu sakatlığı ne zaman yaşadığı gerçeğini bilelim ve nasıl düzelecek, onun üzerine konuşalım.'' Arda'nın maçta forma giymesi durumunda mutlu olacağını ifade eden Hollandalı teknik adam, ''Oynarsa hepimiz mutlu olacağız. Çünkü önemli bir oyuncu. Onu riske etmek düşüncesinde değilim. Hakan Balta için de söylediklerim geçerli. Öyle gözüküyor ki 1-2 maç sonra hazır olabilir. Arda konusunda yarın veya bir sonraki gün kararımızı vereceğiz'' diye konuştu. Maç bugün olsaydı Arda'yı oynatmanın çok zor olacağını belirten Guus Hiddink, sözlerini şöyle tamamladı: ''Maça 1,5 gün var. Durumuna bakacağız ve oyuncumuzun sağlığı ile ilgili riske girmeyeceğiz. Galatasaray yönetiminin baskı yaptığını sanmıyorum. Rijkaard ve Neeskens eski yardımcılarım. Onları tanıyorum. Arda da yetenekli ve karakterli bir oyuncu. O da ne yapması gerektiğini biliyordur. Herhangi bir riske girmeyecektir. Arda'nın durumuyla ilgili kötü bir gelişme görürsek onu kadrodan çıkartırız. Azerbaycan maçında da oynayamaz. Azerbaycan maçı da Almanya maçı kadar önemli. Arda oynamazsa, alternatiflerimiz var ama medyayla paylaşmamam. Cuma günü hep beraber görürüz.''