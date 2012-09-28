Arda için A. Madrid'e 20 milyon euroluk teklif

Schalke 04'ten Atletico Madrid'e Arda Turan için 20 milyon euroluk resmi teklif geldiği iddia edildi. Anlaşma sağlanması halinde Arda devre arasında Alman ekibinin formasını giyebilecek.

Atletico Madrid Kulübü, Arda için teklif aldıklarını doğruladı ancak kesin kararın Ocak ayında alınacağını belirtti. Kulüp yetkilileri Arda'nın Avrupa'da üç önemli kulübün yakın takibinde olduğunu sözlerine ekledi. Alman kulübünün Arda için Atletico Madrid'e ne kadar transfer bedeli ödeyeceği açıklanmazken bu rakamın 20 milyon euro civarında olduğu öğrenildi.

Arda bu teklifi kabul ederse İspanyol kulübünden aldığı rakamı ikiye katlayacak. Arda halen Atletico Madrid'den yılda 1.750 milyon euro kazanıyor.

Milli futbolcumuz için gelen teklifler teknik direktör Simeone tarafından kabul görmemesine rağmen borçla boğuşan İspanyol kulübünün buna sıcak bakacağı ve 20 milyon euroluk teklife hayır demeyeceği iddia edildi.