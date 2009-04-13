Arda: Herşeyi Lugano başlattı



Derbide Semih'le giriştiği kavgayla gündeme gelen Galatasaraylı Arda Turan, olayları Lugano'nun başlattığını savundu.



Galatasaray'ın milli futbolcusu Arda Turan, son dakikaları olaylı geçen derbide, olayları Fenerbahçeli futbolcu Lugano'nun başlattığını savundu.



Maçtan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaraylı futbolcu, Lugano'nun, Emre Aşık'a kafa attıktan sonra Kazım'ın da Emre'ye vurduğunu, milli takımda çok şeyi paylaştığı Semih'in de kendisine arkadan vurduğunu belirterek, ''Biz saygıda kusur etmiyorsak suçlu mu olduk. Kadıköy'de hiç böyle şeyler olmuyormuş, biz başka yerlere gidiyoruz herhalde. Bizim kimseden korkumuz, çekindiğimiz yok, dışarıda da içeride de. Herkes bunu bilsin. Galatasaray futbolcusu kimseden korkmaz. 2.5 yıldır Lugano'ya kimse sesini çıkarmıyor. Hele bugün ortalığı karıştıran, Emre Aşık'a kafa atan o. Biraz da bunlar konuşulmalı. Lugano, Emre Aşık'a kafa atıyor, Kazım gelip Emre'ye vuruyor. Milli takımdan can ciğer arkadaşım, çok şey paylaştığım adam gelip bana arkadan vuruyor'' şöyle konuştu.



Kendisinin Emre Aşık'ı sakinleştirmeye çalışıp, gerginliği azalttığı sırada Semih'in arkadan darbesine maruz kaldığını anlatan Arda, ''Bana arkadan vurdu. Ben de peşinden gittim, birbirimize bir daha vurduk. Sonra ben bir kere daha vurdum. Saha içinde böyle şeyler olabilir ama en azından Semih ağabeyin veya bizlerin bu konularda daha dikkatli olması lazım. Sonuçta Lugano 2.5 yıldır burada. Çok merak ediyorum, Lugano'nun yaptıkları ne kadar konuşulacak?'' dedi.



