T24 LogoT24 Logo
Spor

Arda, Hamburg maçı kadrosunda

Florya’da yapılan son antrenmanda takımdan ayrı çalışan yıldız futbolcu, Hamburg maçının kamp kadrosuna alındı.

19 Mart 2009 02:00

Florya’da yapılan son antrenmanda takımdan ayrı çalışan yıldız futbolcu, Hamburg maçının kamp kadrosuna alındı. Genç yıldız ağrılarına karşın teknik heyete oynamak istediğini bildirdi

Galatasaray, Hamburg maçının son çalışmasını dün akşam yaptı. Sarı-kırmızılı futbolcular, 15 dakikası basına açık olarak yapılan antrenmanda koşudan sonra taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Trabzonspor karşılaşmasında sağ dizinin yanına aldığı krampon darbesiyle sakatlanan ve Hamburg’a karşı oynayıp, oynamayacağı büyük merakla beklenen Arda Turan tedavisinin ardından, takımdan ayrı düz koşu yaptı sonra da salonda çalıştı.

Başarılı futbolcunun ağrılarının sürmesine rağmen Teknik Direktör Bülent Korkmaz’la görüşerek, fedakârlık yapmaya hazır olduğunu bildirdiği kaydedildi. Bu gelişme üzerine Korkmaz, oyuncusunu kamp kadrosuna dahil etti. Ayrıca diğer maçların aksine kadro geniş tutuldu. Durumu bugün yapılacak testten sonra kesinlik kazanacak olan Arda, doktorların olumlu görüş bildirmeleri halinde takımdaki yerini alacak.

Basın toplantısında genç Semih’i ilk 11’de oynatmayacağını açıklayan Teknik Direktör Bülent Korkmaz, cezalı Emre Aşık’ın yerine stoperde Trabzonspor maçında dinlendirdiği Harry Kewell’a görev verecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24