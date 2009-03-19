Arda, Hamburg maçı kadrosunda

Florya’da yapılan son antrenmanda takımdan ayrı çalışan yıldız futbolcu, Hamburg maçının kamp kadrosuna alındı. Genç yıldız ağrılarına karşın teknik heyete oynamak istediğini bildirdi



Galatasaray, Hamburg maçının son çalışmasını dün akşam yaptı. Sarı-kırmızılı futbolcular, 15 dakikası basına açık olarak yapılan antrenmanda koşudan sonra taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.



Trabzonspor karşılaşmasında sağ dizinin yanına aldığı krampon darbesiyle sakatlanan ve Hamburg’a karşı oynayıp, oynamayacağı büyük merakla beklenen Arda Turan tedavisinin ardından, takımdan ayrı düz koşu yaptı sonra da salonda çalıştı.



Başarılı futbolcunun ağrılarının sürmesine rağmen Teknik Direktör Bülent Korkmaz’la görüşerek, fedakârlık yapmaya hazır olduğunu bildirdiği kaydedildi. Bu gelişme üzerine Korkmaz, oyuncusunu kamp kadrosuna dahil etti. Ayrıca diğer maçların aksine kadro geniş tutuldu. Durumu bugün yapılacak testten sonra kesinlik kazanacak olan Arda, doktorların olumlu görüş bildirmeleri halinde takımdaki yerini alacak.



Basın toplantısında genç Semih’i ilk 11’de oynatmayacağını açıklayan Teknik Direktör Bülent Korkmaz, cezalı Emre Aşık’ın yerine stoperde Trabzonspor maçında dinlendirdiği Harry Kewell’a görev verecek.

