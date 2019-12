-ARDA GÜLMEK İSTİYOR MANİSA (A.A) - 19.04.2011 - Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Arda Turan, ''Milli Takım'da iyi performans sergilediğinde bile bunun için eleştirilen bir genç futbolcu olarak, bazı şeylerin çok ağırına gittiğini söyledi. Spor Toto Süper Lig'de Manisaspor'u 3-2 yendikleri karşılaşmanın ardından Lig Tv'ye açıklamada bulunan yıldız futbolcu, duygusal bir yapıya sahip olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: ''Ben kalbiyle yaşayan bir insanım, maalesef sıkıntılarımı saklayamıyorum. Arda, aslında her zaman gülmek istiyor, ama düşünün ki, Milli Takım'da iyi performans sergilediğinde bile iyi performans sergilediği için eleştirilen bir genç futbolcudan bahsediyoruz. O yüzden bazı şeyler çok ağırıma gidiyor. Çünkü ben her zaman vicdanıyla hesaplaşan bir insanım ve Galatasaray için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her şartta, sakat olduğumda dahi... Ama artık, isyan etmekten çok güzel şeyleri konuşmak istiyorum, çünkü çok sıkıldım. Her gün bir şeyleri ifade etmekten, anlatmaktan... Artık, biraz oluruna bırakmak istiyorum her şeyi.'' -''RUHUMLA YAŞIYORUM''- Arda Turan, geçirdiği sakatlıktan sonra yapılan eleştirilerin hatırlatılması üzerine de şunları kaydetti: ''Tabi ki zor oldu. Çünkü, ne kadar çabuk dönmek istediğimi çalıştığım sağlık ekibi biliyor. Ama hala ağrılarım tam anlamıyla gitmiş değil, bu ağrılar kolay kolay giden ağrılar değil çünkü. Yürek ağrısı olsa bile, sonuçta ben bu camianın evladıyım. Bizim sorunlarımız geçer, önemli olan Galatasaray'ın iyi olması. Biz her zaman Galatasaray'ın iyiliği için uğraşıyoruz. Ama, her şeyini veren, Galatasaray kaybettiği zaman sabaha kadar uyuyamayan insan, bunlarla karşılaşınca zor oluyor. Ama suç bende, böyle olmamalıyım. Çok daha profesyonel, çok daha katı olmalıyım, ama yapamıyorum maalesef. Çünkü ruhumla yaşıyorum. Ama sakatlığı atlatmaya başladım o yüzden çok huzurluyum.'' -''HAKAN AĞABEY'İN NİYETİNİN KÖTÜ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM''- Aynı konuda sarı kırmızılı takımın eski futbolcularından Hakan Şükür'ün sakatlığıyla ilgili yaptığı eleştirilerde kötü niyetli olmadığına inandığını da belirten Arda Turan, şöyle devam etti: ''Bu sakatlığı kendisi de yaşamış ve bu durumların içinde olmuş biridir. Niyetinin ve düşüncesinin açıkçası öyle olmadığını düşünüyorum. Tabi ki bazı kesimlerce anlattığı şey yanlış anlaşılmış olabilir. Onun zaten bize söylediği bir şey vardır, 'göz önündeki insanların ne söylediği değil nasıl anlaşıldığı önemlidir'. Niyetinin ve kalbinin kötü olduğunu düşünmüyorum. Biz buralara gelene kadar bize çok yardımcı oldular, ağabeylerimiz olarak bize daha fazla yardımcı olurlarsa, gerektiği kadar oluyorlar, daha da mutlu olacağız.'' -''İYİ OYNADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM''- Arda Turan, Manisaspor ile yaptıkları karşılaşmaya ilişkin olarak da kötü bir psikoloji içerisinde maça çıktıklarına işaret ederek, şunları kaydetti: ''Bu kadar sıkıntılı günler yaşarken, sahaya çıkmak çok zordu. Öncelikle maçı kazanmamıza yardımcı olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Teşekkür etmek istediğim başka insanlar da var. Bülent Ünder'e, Cüneyt Tanman'a ve Tugay Ağabey'e ve Nezihi Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Bu zor zamanında, geçici olduğunu biliyorum, yine de bize ağabeylik, hocalık yapmak yürek isterdi. Bunları yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Hep galibiyet almak istiyordum, çünkü bir galibiyeti hak ettiklerini düşünüyordum. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Özellikle ilk yarı baskılı oynadık. Goller de gelince uzun zamandan sonra ilk defa öne geçtik ve bunu da kullanmasını bildik. Tabi her zamanki sıkıntımız olan duran toplardan goller yedik. En azından bu son altı haftada aldığımız galibiyetlerle taraftarımızdan ve camiamızdan ne kadar özür dileyebilirsek o kadar özür dileyeceğiz.'' Arda Turan, Lig Tv'de yorum yapan eski Alman hakem Markus Merk'in, kendisine daha önce hakemlerle ilgili bir şeyler söylediğine ilişkin bir ayrıntı da vererek, o günden sonra hakemlere daha az itiraz ettiğini söyledi. -''GALATASARAY BAYAN BASKETBOL TAKIMINI İLE GURUR DUYDUM''- Arda Turan, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin play-off final serisinde şampiyonluğu ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray Medical Pakk takımı oyuncularını da verdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti. Sarı kırmızılı kadın basketbolcularla gurur duyduğunu ifade eden Arda, ''Şampiyonluğu kaybetseler bile verdikleri mücadeleden, Galatasaraylılık duruşundan dolayı bir Galatasaraylı olarak, Galatasaray Futbol Takımı'nın kaptanı olarak onlarla gurur duydum'' dedi. Arda, bugün anne ve babasının evlilik yıldönümü olduğunu da dile getirerek, ''Onları gerçekten çok seviyorum, böyle bir anne ve babaya sahip olduğum için çok şanslıyım. Her şeyin en iyisine layıklar. Allah ikisini de başımızdan eksik etmesin. Onları çok seviyorum'' diyerek, sözlerini tamamladı.