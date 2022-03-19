Arda Güler'in serbest kalma bedeli belli oldu!

Fenerbahçe 6 genç futbolcusuyla yeni mukavele yaptı. Taraftarların gözbebeği 17 yaşındaki Arda Güler de 3 yıllık sözleşmeye imzasını attı. Arda'nın sözleşmesine koyulan serbest kalma maddesiyle genç futbolcunun Fenerbahçe'deki geleceği garantiye alındı.



Fenerbahçe'de perşembe günü 6 genç futbolcuyla yeni sözleşme imzalanmıştı. 17 yaşındaki orta saha oyuncusu için serbest kalma maddesinin de sözleşmede yer aldığı öğrenildi. Öte yandan Arda Güler reşit olduktan sonra yeni bir mukavele imzalanma planı da var.

Takvim'in haberine göre; sözleşmede yer alan maddede Arda Güler'in serbest kalma bedeli 30 milyon Euro olarak tespit edildi. Bu parayı veren kulüp, Arda ile de anlaşması durumunda Fenerbahçe ile pazarlık masasına oturmadan 17'lik yıldızı kadrosuna katabilecek.