Arda Güler'den üç yıllık imza

Fenerbahçe, 17 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler ile yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı. Arda, 18 yaşından küçük olduğu için en fazla 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Alanya maçının 74'üncü dakikasında Mesut Özil'in yerine oyuna giren ve 16 dakika içerisinde 1 gol 1 asistlik performans sergileyen Arda Güler, maçın kahramanlarından biri oldu. 17 yaşındaki yetenek, performansıyla da Avrupa takımlarının gözdesi haline geldi.

Akşam gazetesinin haberine göre; bu gelişmeler sonrası harekete geçen yönetim, 2023 yılında sözleşmesi bitecek Arda ile yeni bir sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı. 18 yaşından küçük olduğu için Arda, en fazla üç yıllık sözleşmeye imza atacak. Genç oyuncunun ücretinde de iyi bir iyileşme yapılacak. İmzaların ise kısa bir süre içinde atılması bekleniyor.

Arda Güler, 2019 yılında Gençlerbirliği'nden 400 bin TL karşılığından transfer edilmişti. Arda Güler'in sonraki satışının kârından elde edilecek rakamın yüzde 20'lik payı Gençlerbirliği'ne verilecek.