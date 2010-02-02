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Spor

Arda, Galatasaray'a başkan olmak istiyor

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, 50 yaşında Galatasaray Kulübü'ne başkan olmak istediğini söyledi.

02 Şubat 2010 02:00

T24 - Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, 50 yaşında Galatasaray Kulübü'ne başkan olmak istediğini söyledi.

Arda, Galatasaray'ın aylık yayın organı ''Galatasaray Dergisi''nin şubat sayısında yer alan röportajında, 30'lu yaşların ilk yarısı biterken futbolu bırakacağını dile getirerek, ''Ama Türkiye'de kalırsam daha erken de bırakabilirim. Futboldan sonra idareci olmak isterim. Son söyleyeceğimi ilk söyleyeyim. Hatta 50 yaşında Galatasaray'a başkan olmak istiyorum. Olmayacak bir şey değil'' dedi.

''Sence 10 yıl sonra nerede olacaksın'' sorusunu ise Arda, ''10 yıl sonra nerede olacağımı bilemem, ama bu kalpte her zaman Galatasaray olacak'' diye yanıtladı.

Maçlardan önce çok heyecanlandığını anlatan Arda, ''Kaç maça çıktım bugüne kadar, sayısını bilemem, ama başlama düdüğü çalana kadar heyecanım vardır. Maçlar başlamadan heyecandan ölürüm. Düdüğün çalması ise o heyecanı yatıştıran uyuşturucu iğne gibidir. İdmandaki maçta da öyledir, heyecanımı her zaman içimde tutarım'' dedi.

''Ben de 22 yaşında olsam, dışardan Arda'yı izleyen bir taraftar olsam, ben de kıskanırdım'' diyen Arda, ''Güzel arabalara biniyorum, hayatın tadını çıkarmayı biliyorum. Güzel bir kız arkadaşım var. İnsanlar bir şeyler dedikçe cevap da verebiliyorum. İşimi iyi yapıyorum. Bu adamı ben kıskanırdım'' diye görüş belirtti.

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