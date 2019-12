Arda: Fenerbahçe'yi farklı yeneceğiz

Galatasaraylı Arda, salı gecesi Papermoon restoranında derbi için tahmin yaptı: F.Bahçe’yi 2-3 farklı yeneceğiz. Sami Yen’de bayram yapacağız



Türkiye’yi pazar günü saat 19.00’da Ali Sami Yen Stadı’nda oynanacak Galatasaray -Fenerbahçe derbisinin heyecanı sardı.. Her köşe başında, her evde, her masada derbiden başka bir şey konuşulmuyor.



Taraftarlar kendi aralarında bahislere tutuşuyor ama iki kulüp de tansiyonu düşürmek için elinden geleni yapıyor, medyaya bu konuda fazla konuşmuyor.. Ancak kendi aralarında kazanmaktan başka şansları olmadığını belirtiyorlar. Derbinin en önemli isimlerinden biri de Galatasaray’ın ve Milli Takım’ın yıldızı Arda.



Vatan gazetesinin haberine göre; Arda, salı gecesi başkanı Adnan Polat’la birlikte İstanbul’un İtalyan restoranı Papermoon’daydı. Polat, menajer Ali Güven’le birlikte ayrı bir masadaydı. Arda ise yakın arkadaşı, eski federasyon başkanı Haluk Ulusoy’un oğlu Saffet Ulusoy ve eski yönetici Şükrü Yazıcıoğlu ile ayrı bir masada.. Arda’nın masasının ana gündem maddesi tabii ki F.Bahçe derbisiydi.. Genç futbolcu ilginç bir tahminde bulundu o gece..



Kendisine maçı soran arkadaşlarına şu yanıtı verdi: “F.Bahçe derbilerinin bizim için önemi apayrı.. Artık bu maçtan başka bir şey düşünmüyorum.. Kazanırsak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atarız.. Ama içime doğuyor.. F.Bahçe’yi 2-3 farklı yeneceğiz ve pazar günü Sami Yen’de bayram yapacağız. İnşallah 90 dakika sonunda içime doğan gerçekleşecek ve Galatasaray taraftarlarına en büyük hediyeyi verip, biraz olsun kendimizi affettirmiş olacağız.”



Öte yandan Arda Turan, 2006’dan bu yana giydiği sarı-kırmızılı forma ile 7 kez Fenerbahçe derbisine çıktı. Genç oyuncu bu maçlarda 1 gol, 1 de asist ile oynadı. 2006-07’den bu yana 2’si Fortis, 5’i lig 7 maçta Cimbom 2 galibiyet, 3 mağlubiyet alırken 2 derbi berabere bitti.