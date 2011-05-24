-ARDA: ''FATİH TERİM'LE GÖRÜŞTÜM'' İSTANBUL (A.A) - 24.05.2011 - Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, kendisine bir transfer teklifi olduğunu ancak şu anda sadece (A) Milli Takım'ın Belçika ile yapacağı maça konsantre olduğunu belirterek, ''Fatih Terim'le aramızda baba-oğul ilişkisi içinde bir görüşme geçti''dedi. Lig TV'ye açıklamada bulunan Arda, sarı-kırmızılı kulüpteki geleceğiyle ilgili olarak, ''Galatasaray'ın sözleşmeli futbolcusuyum ve benim işim futbol oynamak. Bir teklif var. Şu anda sadece milli takıma konsantreyim'' dedi. (A) Milli Takım'ın 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Belçika ile yapacağı maçın önemine dikkati çeken Arda, ''Oradan avantajlı bir skorla dönmeliyiz. Belçika'yı yenebilecek güçteyiz. İstediğimiz oyunu sergilersek avantajlı bir sonuçla döneriz'' ifadesini kullandı. -''TERİM'LE BABA-OĞUL İLİŞKİSİ İÇİNDE GÖRÜŞTÜK''- Arda Turan, Galatasaray'da yeniden teknik direktörlük koltuğuna oturan Fatih Terim'in, yine çok büyük başarılara imza atmasını dilerken, aralarında baba-oğul ilişkisi içinde bir görüşme geçtiğini aktardı. Yıldız futbolcu, Fatih Terim ile ilgili olarak şunları kaydetti: ''Ben hocamıza hayırlı olmasını diliyorum. Onun hakkında söz söylemek bana düşmez. Bu yaşıma gelene kadar üzerimde çok emeği olan bir insan. Çok saygım ve çok fazla sevgim var. Umarım çok büyük başarılara imza atar. Kendisi çok büyük hoca ve çok büyük bir insan. Umarım her şey çok güzel olur.'' Arda Turan, Terim'le yaptığı görüşme hakkında da, ''Hocamla hep sohbet ediyoruz. Özel bir görüşme değil. Bir baba-oğul ilişkisi içinde geçti. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Sohbetimizi açıklayamam ama bizimkisi oyuncu-hoca ilişkisi değil'' diye konuştu. Galatasaray takımının oldukça kötü bir sezon geçirmesi hakkında ise Arda, ''Galatasaray tarihine yakışmayacak kötü bir performans sergiledik ama dünyadaki köklü kulüplerde de böyle sezonlar olabiliyor. 'Bir kazaydı' diyelim. Umarım yeni sezonda her şey çok daha güzel olacak'' dedi.