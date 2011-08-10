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ARDA EN PAHALI 2. TÜRK FUTBOLCUSU ANKARA (A.A)

10 Ağustos 2011 16:52

-ARDA EN PAHALI 2. TÜRK FUTBOLCUSU ANKARA (A.A) - 10.08.2011 - Atletico Madrid'e transferi gerçekleşen Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, en pahalı 2. Türk futbolcu olarak tarihe geçti.  İspanya'nın önemli kulüplerinden biri olan Atletico Madrid'e 12 milyon Avro bonservis bedeliyle transfer olan 24 yaşındaki yıldız futbolcu, geçen yıl 15 milyon Avro bonservis ücretiyle Almanya'nın Werder Bremen takımından Real Madrid'e transfer olan Mesut Özil'in ardından en pahali ikinci Türk futbolcusu oldu.  Arda Turan'ın ardından Nuri Şahin, Mevlüt Erdinç, Gökdeniz Karadeniz, Fatih Tekke yüksek bonservis ücretiyle transfer olan Türk oyuncular olarak sıralanıyor.  İspanyol devi Real Madrid, Nuri Şahin için Borisia Dortmund takımına 11 milyon Avro, Fransızların ünlü kulübü Paris Saint Germen Mevlüt Erdinç için Sochaux takımına 10 milyon Avro, Rusya'nın Rubin Kazan takımı Gökdeniz Karadeniz için Trabzonspor'a 8.7 milyon Avro, yine Rusya'nın Zenit takımı Fatih Tekke için Trabzonspor'da 7.5 milyon Avro transfer bedeli ödemişlerdi.

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