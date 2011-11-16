Arda-Emre-Sabri... Kasıt varsa 3'ü de yandı

T24 - Hırvatistan’la oynanan ilk maçta kasıtlı olarak kart gördükleri tespit edilirse bu isimlere milli takım kapısı kapanacak.



Türk Milli Takımı, dün akşam önemli eksiklerine rağmen Hırvatistan karşısında onur mücadelesi verirken, gözler ilk maçta kart görerek cezalı duruma düşen oyuncuları aradı. Arda Turan, Emre Belözoğlu, Sabri Sarıoğlu ve Hakan Balta 3-0’lık ilk karşılaşmada gördükleri sarı kartlar nedeniyle rövanşta arkadaşlarını yalnız bıraktı.

Arda’nın kartında art niyet olabilir



Hakan Balta’nın dışındaki üç futbolcunun gördüğü kartların kamuoyunda çok tartışılması Türkiye Futbol Federasyonu’nu da harekete geçirdi. Teknik direktör Guus Hiddink, milli takımlar sorumlusu Cüneyt Tanman ve Okan Buruk’a bu oyuncularla ilgili raporunu verdi. Hiddink’in, Sabri’nin kartında kasıt bulmadığı, Emre’nin kartının düşündürücü olduğu, Arda’nın ise kasıtlı olarak cezalı duruma düştüğü yönünde rapor verdiği belirtildi.

A Milli Takım’dan men edilebilirler



Buna göre Futbol Federasyonu da Emre, Arda ve Sabri’den yazılı savunmalarını isteyecek. Hiddink’in görevi bırakmasıyla A Milli Takım’a gelecek yeni teknik ekibe de kart gören oyuncular hakkında bilgi verilecek. Art niyet tespit edidliği takdirde, başta Arda olmak üzere bu futbolculara Türk Milli Takımı formasının bir daha verilmeyeceği de iddialar arasında...





