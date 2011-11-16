T24 LogoT24 Logo
Spor

Arda-Emre-Sabri... Kasıt varsa 3'ü de yandı

Hırvatistan’la oynanan ilk maçta kasıtlı olarak kart gördükleri tespit edilirse bu isimlere milli takım kapısı kapanacak.

16 Kasım 2011 02:00

T24 - Hırvatistan’la oynanan ilk maçta kasıtlı olarak kart gördükleri tespit edilirse bu isimlere milli takım kapısı kapanacak.


Türk Milli Takımı, dün akşam önemli eksiklerine rağmen Hırvatistan karşısında onur mücadelesi verirken, gözler ilk maçta kart görerek cezalı duruma düşen oyuncuları aradı. Arda Turan, Emre Belözoğlu, Sabri Sarıoğlu ve Hakan Balta 3-0’lık ilk karşılaşmada gördükleri sarı kartlar nedeniyle rövanşta arkadaşlarını yalnız bıraktı.



Arda’nın kartında art niyet olabilir


Hakan Balta’nın dışındaki üç futbolcunun gördüğü kartların kamuoyunda çok tartışılması Türkiye Futbol Federasyonu’nu da harekete geçirdi. Teknik direktör Guus Hiddink, milli takımlar sorumlusu Cüneyt Tanman ve Okan Buruk’a bu oyuncularla ilgili raporunu verdi. Hiddink’in, Sabri’nin kartında kasıt bulmadığı, Emre’nin kartının düşündürücü olduğu, Arda’nın ise kasıtlı olarak cezalı duruma düştüğü yönünde rapor verdiği belirtildi.



A Milli Takım’dan men edilebilirler


Buna göre Futbol Federasyonu da Emre, Arda ve Sabri’den yazılı savunmalarını isteyecek. Hiddink’in görevi bırakmasıyla A Milli Takım’a gelecek yeni teknik ekibe de kart gören oyuncular hakkında bilgi verilecek. Art niyet tespit edidliği takdirde, başta Arda olmak üzere bu futbolculara Türk Milli Takımı formasının bir daha verilmeyeceği de iddialar arasında...


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24