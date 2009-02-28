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Arda, Emre, Mehmet tur için secde etti

Galatasaray'ın, UEFA'da Bordeaux'yu elemesinden sonra Arda, Emre ve Mehmet sabah namazı için Eyüp Camii'ne gitti.

28 Şubat 2009 02:00

Galatasaray'ın, UEFA'da Bordeaux'yu elemesinden sonra Arda, Emre ve Mehmet sabah namazı için Eyüp Camii'ne gitti.

Galatasaray'ın, Bordeaux'u Ali Sami Yen'de eleyerek UEFA kupasında 4'üncü tura yükselmesinde büyük payı olan Arda, Emre ve Mehmet sabah namazı için Eyüp Camii'ne gitti.

Haber 7'nin haberine göre, Galatasaray'ın Türkiye'yi sevince boğan Bordeaux zaferinin kahramanlarında Arda Turan, Mehmet Topal ve Emre Aşık, UEFA Kupası'nda tur atlamanın şükrü için sabah namazında Eyüp Sultan Camisine koştu ve sabah namazını cemaatle kılıp dua ettiler.

Toplu duaya katıldılar

Perşembe akşamki maçta 2 gol atıp bir de asist yapan Arda Turan ile maçın henüz 19. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Mehmet Topal'ın ağrılarından dolayı oturup kalkmakta güçlük çektikleri dikkatleri çekti. Cemaatin dikkatini dağıtmamak için cami içerisinde kendilerine gelen tepkilere karşılık vermeyen Galatasaray'lı oyuncular, Eyüp Sultan Hazretlerinin türbesi önünde yapılan geleneksel cuma duasına da katıldılar. Yapılan duanın ardından camiye ibadet için gelen cemaatin, Arda Turan, Mehmet Topal ve Emre Aşık'a ilgisi gözlerden kaçmadı.

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