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Spor

Arda: Drogba+7 milyon pound etmem

Galatasaray kaptanı Arda Turan, geride kalan sezon için "Formaları da koysak bu kadar puan alırdık" derken, kendisine gelen teklifler hakkında konuştu.

30 Haziran 2011 03:00

T24 - Galatasaray kaptanı Arda Turan, geride kalan sezon için "Formaları da koysak bu kadar puan alırdık" derken, kendisine gelen teklifler hakkında konuştu.

Drogba+7 milyon pound etmem

Star TV'de Yerden Göğe adlı programa konuk olan Arda, Atletico Madrid'den teklif aldığını doğrularken, "Chelsea'den teklif gelmedi ama Atletico Madrid'den teklif geldiği doğru" dedi. Fatih Terim'le baba-ogul gibi olduklarını, Galatasaraylı Arda olacağını belirten yıldız oyun, "Galatasaray'ın sözleşmeli oyuncusuyum ama ben nasıl fedakarlıkta bulunuyorsam kulübüm de bulunmalı" diyerek Avrupa için anlayış beklediğini gösterdi.

Chelsea'nin kendisi için 'Drogba+7 mılyon pound' verdiği yönündeki haberlere ilişkin "Drogba+7 milyon pound etmem" diye cevap veren Arda, hakkında yapılan haberler ve eleştiriler için ise şunları söyledi: "Ülkeme hizmet ediyorum. Ülkesine hizmet eden birine saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tek isteğim bu. Sütten çıkmış ak kaşık değilim, benim de hatalarım olmuştur. Ama iyi işlerde çıkardığımı düşünüyorum." Galatasaray'ın geride kalan sezondaki performansına da değinen Arda, "Formaları da koysak bu kadar puan alırdık" diye konuştu.





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