T24 LogoT24 Logo
Spor

ARDA DİNLENDİRİLDİ İSTANBUL (A.A)

12 Nisan 2011 23:46

-ARDA DİNLENDİRİLDİ İSTANBUL (A.A) - 12.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'a yenilerek kötü gidişatını sürdüren Galatasaray'da gözler Manisaspor maçına çevrildi. Sarı-kırmızılı takım, 18 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Manisaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Ünder yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma ve 5'e 2 top kampa oyunundan sonra, dar alanda pas çalışması yaptı. Sarı-kırmızılı takımda belinde ağrısı olan kaptan Arda tedavisinin ardından dinlendirilirken, izinli olan Neill antrenmanda yer almadı. Sakatlıkları bulunan Yekta, Hakan Balta, Çağlar ve Cana'nın tedavilerine devam edildi.  Sarı-kırmızılı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24