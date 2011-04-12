-ARDA DİNLENDİRİLDİ İSTANBUL (A.A) - 12.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'a yenilerek kötü gidişatını sürdüren Galatasaray'da gözler Manisaspor maçına çevrildi. Sarı-kırmızılı takım, 18 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Manisaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Ünder yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma ve 5'e 2 top kampa oyunundan sonra, dar alanda pas çalışması yaptı. Sarı-kırmızılı takımda belinde ağrısı olan kaptan Arda tedavisinin ardından dinlendirilirken, izinli olan Neill antrenmanda yer almadı. Sakatlıkları bulunan Yekta, Hakan Balta, Çağlar ve Cana'nın tedavilerine devam edildi. Sarı-kırmızılı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.