Arda da özür diledi



Olaylı derbide Semih Şentürk ile kavga eden Arda Turan yaptığı açıklamada, ''Yaşananlardan dolayı Türk halkından özür dilerim. Ayrıca Semih Şentürk ile dostluğumuzun asla tükenmeyeceğini belirtirim'' dedi.



Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan, Fenerbahçe ile oynadıkları derbi maçın sonlarında yaşanan olaylar nedeniyle özür diledi.



Arda, Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını ifade ederek, ''Özellikle milli takımdan ve Fenerbahçe'den her zaman ağabey olarak gördüğüm, sevdiğim ve ailesiyle görüştüğüm Semih Şentürk ile istemeden ve düşünmeden içine düştüğümüz durum ve ortaya çıkan fotoğraf, hiçbir zaman arzu etmediğim ve hiçbir zaman onaylayamayacağım görüntülere neden oldu. Gerek kişiliğime, gerekse futbol kimliğime yakışmayan bu olayın içinde Semih Şentürk ile birlikte olumsuz olarak anılmak, bizim gibi birbirine saygı ve sevgisi tartışılmaz iki oyuncunun görebileceği en büyük cezadır'' diye konuştu.



Semih Şentürk'ün dün konuyla ilgili yaptığı açıklamaya da değinen Arda, ''Semih Şentürk'ün içten açıklaması ve yaklaşımı, içinde hissettiklerini, ben de onun gibi bir ağabeyim için düşünüyorum. Saha içinde yaşanan olumsuzlukların saha içinde kalması gerektiğini biliyorum. Kimin haklılığından çok dostluğumuzun, ağabey-kardeş ilişkimizin devamının önemli olduğunun bilincinde, yaşananlardan dolayı tüm spor kamuoyundan ve Türk halkından özür dilerim. Ayrıca, Semih Şentürk ile bugüne kadar gelen inanılmaz dostluğumuzun asla tükenmeyeceğini buradan belirtirken, ona olan sevgi ve saygımın ise sonsuza kadar süreceğinin bilinmesini isterim'' dedi.



Genç futbolcu, bugün bir gazetede ''vicdanım rahat'' başlığı altında yer alan haberdeki ifadelerin de kendisine ait olmadığını söyledi.



