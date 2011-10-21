-Arda çalışmalara başladı MADRİD (A.A) - 21.10.2011 - Sağ bacak üst dış adelesindeki sakatlığı nedeniyle bir süreden beri tedavi gören Arda Turan, tedavisinin ardından bugün Atletico Madrid takımıyla birlikte çalışmalara başladı. Atletico Madrid'de Arda ile birlikte Silvio, Salvio ve Antonio Lopez de takımla antrenmanlara başladılar. Arda, 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Türkiye'nin Azerbaycan'a karşı oynadığı maçta sakatlanmış ve iki hafta sahalardan uzak kalmıştı. La Liga'nın 9. haftasında gelecek pazar günü sahasında Real Mallorca'ya karşı oynayacak Atletico Madrid, ligde 9 puanla 8. sırada yer alıyor.