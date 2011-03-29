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Spor

Arda, 'bunu da yaz' dedi!

A Milli Futbol Takımımızın yıldız oyuncusu Arda Turan Avusturya filelerini havalandırdıktan sonra ilginç bir hareket yaptı

29 Mart 2011 03:00

T24 - A Milli Futbol Takımımızın yıldız oyuncusu Arda Turan Avusturya filelerini havalandırdıktan sonra ilginç bir hareket yaptı

Avusturya ile oynanan 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu 5. maçında dakikalar 28'i gösterdiğinde Arda Turan rakip fileleri havalandırdı. Golden sonra basın tribününe dönen yıldız oyuncu eliyle "Bunu da yaz" şeklinde işaret yaptı ve dudaklarından da aynı cümle okundu.  

Arda'dan ilginç hareketArda'nın bu hareketi, sürekli kendisi ve sevgilisi Sinem Kobal'la ilgili çıkan haberlere tepki olarak yorumlandı.

Milli oyuncu konuyla ilgili maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Bence mesajı alan almıştır bunun dışında söyleyecek fazla birşey yok. Ben sadece futbol oynamak ve futbol konuşmak istiyorum. Bunu insanlar kendilerine sormalı benim içimi beni tanıyan herkes bilir. İnsanlar beni bu hale soktular ama dediğim gibi ben artık futbol oynamak istiyorum tek düşüncem bu" dedi.



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