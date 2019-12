-ARDA BİR AY SONRA SAHALARDA İSTANBUL (A.A) - 27.10.2010 - Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, 1 ay sonra yeşil sahalara döneceğini açıkladı. Lig TV'de yayınlanan ''21'' isimli programa katılan Ardı Turan, sakatlığı nedeniyle çok üzgün olduğunu belirterek, ''İnşallah 1 ay sonra sahalara döneceğim. Tribünde oturmak daha zor, sıkıntılı. Maçlarda insanın içi içini yiyor'' dedi. Arda, Fenerbahçe maçını yöneticileriyle birlikte izlediklerini kaydederek, ''Maçta birbirimizi sakinleştirdik. Oynayamamak benim için en büyük ceza. Futbol oynamayı seven bir insanım. Oynamayınca maçlarda elim ayağım birbirine dolaşıyor'' ifadesini kullandı. Derbi maçla ilgili görüşleri sorulan Arda, ''Fenerbahçeli taraftarlar bizi çok iyi ağırladılar, inanıyorum ki Galatasaray seyircisi de aynı şekilde ağırlayacaktır. Hiçbir taşkınlık olmadı. Olsaydı kameralara yansırdı zaten'' diye konuştu. -''YURT DIŞINDA 2-0 GERİDEN BAŞLIYORUZ''- Arda Turan, Türk futbolcularının yurt dışında 2-0 geriden başladığını ileri sürerken, bunu sadece kendisinin değil, yurt dışına transfer olmuş futbolcuların da söylediğini dile getirdi. Tuncay Şanlı ile bunları konuştuklarını kaydeden Arda, ''Türk pasaportlu olmak bir zorluk. 2002'de dünya 3.'sü oluyoruz, doğru dürüst kimse yurt dışına gidemiyor. 2008'de Avrupa 3.'sü oluyoruz kimseye teklif gelmiyor. Ama bizden çok daha düşük seviyedeki ülkelerin futbolcuları transfer oluyorlar. Bu bir gerçek, bunu düzeltmek de bizim elimizde'' şeklinde konuştu. Arda, programa katılan bir seyircinin, ''Mesut Türk Milli Takımı'nı tercih etseydi, senin için oynama açısından bir sorun olur muydu'' sorusu üzerine Arda, ''Mesut yetenekli bir oyuncu, kararına saygı duyuyorum. Ama yetenekli oyuncular da birarada oynayabilir. Biz takım olarak düşünüyoruz, kazandığımız zaman hep beraber kazanıp, hep beraber kaybediyoruz. Mesut bizde olsaydı, ben oturup o oynayabilir, ben oynayıp o kenarda oturabilirdi. Futbolda böyle şeyler var'' dedi. Avrupa'da başarılı olmaya ihtiyaçlarının olduğunu anlatan Arda, ''Bunu yürekten söylüyorum. Hangi takım olursa olsun, Avrupa'daki her başarıya ihtiyacımız var. Bursaspor ve Beşiktaş inşallah en iyi yerlere kadar giderler. Bursaspor'un UEFA'da devam etme şansı var. Önümüzdeki sezonlarda da Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa'da başarılı olmasını isterim'' ifadesini kullandı. Arda, Türk Milli Takımı'na herkesin güvenmesini isteyerek, ''Bu ülke insanı, ülkesinin takımına güvensin. 2102'ye Avrupa Şampiyonası'na gitmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Benim inancım sonsuz. Hep beraber gideceğiz, bu şerefi, gururu yaşayacağız'' dedi. Fenerbahçe maçında alınan skora sevinmediğini anlatan Arda, ''Bu maçta sevincimiz skora değil, mücadeleye, dik duruşa, inanca oldu. Taraftarlarımız takımlarına güvensinler'' diyerek sözlerini tamamladı.