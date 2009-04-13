'Arda benim kardeşim gibi'

Olaylı derbide Arda'yla kavga ettiği için kırmızı kart gören Fenerbahçeli Semih, yaşananların Galatasaraylı futbolcuyla arasını açamayacağını söyledi.



Galatasaray ile yapılan derbi maçın son anlarında, rakip futbolcu Arda Turan ile karıştığı kavga sonucu kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Semih Şentürk, kırmızı kartı kendisine yakıştıramadığını belirtti.



Semih, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, derbi maç sonrası hayatının en kötü gecelerinden birini geçirdiğini belirterek, "Yaşanılanlardan büyük üzüntü ve huzursuzluk duydum. Tüm gece kendime 'Biz ne yaptık böyle' sorusunu sorup durdum. Tüm Türkiye'nin gözü önünde, ülkemizin idol oyuncuları olarak yaptıklarımız bize hiç yakışmadı" ifadesini kullandı.



Profesyonel futbol yaşantısında ilk kez kırmızı kart gördüğünü vurgulayan Semih Şentürk, görüşlerini şöyle açıkladı:



"Kırmızı kartı kendime hiç yakıştıramadım. Bir futbolcu maçın heyecanı, stresi ve yaşadığı baskı nedeniyle çok sağlıklı düşünemeyebilir. Çoğu zaman dışarıda çok sakin kişiliği olan futbolcular bile saha içinde farklı bir kimliğe bürünebilir. Ben genellikle sinirlerine hakim olabilen, sakin bir kişiliğe sahibimdir, ancak bu kez maçın aşırı gerginliğinden ben de etkilendim."



'Arda benim için çok farklı biri'



Maçın son dakikalarında çıkan olaylarda asıl amacının ortalığı yatıştırmak olduğunu ifade eden Semih, Arda'yı ayırmak isterken kontrolsüzce yaptığı sert hareketin hem Arda hem de izleyenler tarafından yanlış algılandığını belirtti.



Semih, şunları kaydetti:



"Arda'nın verdiği tepki sonrası benim de sinirlerim boşaldı ve kimsenin görmek istemediği o tatsız olaylar ortaya çıktı. Arda benim için çok farklı biri. Bir rakip, bir meslektaştan öte, benim için bir kardeş. Avrupa Şampiyonası sırasında yaklaşık 45 gün boyunca milli takımda Arda ile yediğim içtiğim ayrı gitmedi. Birlikte sevindik, birlikte üzüldük. Daha sonraki milli takım kamplarında da durum aynıydı. Gerçek bir abi kardeşin ilişkisi ancak bizimki kadar olabilirdi. Böylesi bir ilişkinin, anlık bir sinir ve tepki sonucu bozulmasına ne ben, ne de Arda izin verir."



Tüm futbolseverlerden, onları böylesi olaylara tanıklık ettirdikleri ve kendilerine yakışmayan davranışlarda bulundukları için özür dileyen Semih,açıklamasını şöyle tamamladı:



"Canım kardeşim, sevgili Arda ile birlikte böyle bir olaya karışmış olmaktan duyduğum üzüntüyü de belirtmek istiyorum. Ben kendi adıma bir daha böyle bir olaya karışmayacağımın sözünü veriyorum." (AA)

