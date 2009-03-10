Arda, Bayern Münih yolcusu

Bayern Münih takımdan ayrılmak isteyen Fransız futbolcu Frank Ribery'nin boşluğunu Arda ile doldurmayı planlıyor



Galatasaray Başkanı Adnan Polat'ın isim vermeden ekonomik krizle mücadele edebilmek için altyapıdan yetiştirdikleri bir oyuncuyu önümüzdeki günlerde satabileceklerini açıklamasından sonra tüm gözler Arda'ya çevrilmişti.



İngiliz ekipleri Tottenham ve Everton ile İtalya’nın köklü takımı Roma'nın ardından Bundesliga devi Bayern Münih de milli futbolcunun peşine düştü. Hamit Altıntop'un da formasını giydiği Bayern Münih'in 22 yaşındaki Arda için sezon sonunda ciddi bir teklifle gelmeye hazırlandığı belirtildi. Bayern Münih takımdan ayrılmak isteyen Fransız futbolcu Frank Ribery'nin boşluğunu Arda ile doldurmayı planlıyor.



Galatasaray’la 2012’ye kadar sözleşmesi bulunan Arda için yönetimin henüz herhangi bir rakam belirlemediği, ancak bonservis bedelinin 15 milyon eurodan aşağı olmayacağı vurgulandı.



Menajeri Ahmet Bulut, Arda’nın, Avrupa’ya gitme hayalinin olduğunu belirterek, şartların oluşması halinde transferin gerçekleşebileceğini söyledi. Bulut, “Hedefinde Avrupa var, fakat öncelikle takımını UEFA Kupası şampiyonu yapmak istiyor. Arda, Galatasaray’ın menfaatlerine göre de hareket edecektir” dedi.

