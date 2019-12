Arda: Başaramazsam birçoğunuza kına yaktırırız

T24 - Galatasaray'dan İspanya'nın Atletico Madrid kulübüne transfer olan milli oyuncu Arda Turan, basın toplantısı düzenledi. Arda Turan, başarı sözü verdi ama başarısızlık ihtimaliyle ilgili sözleri dikkati çekti. Turan, "eğer başaramazsak herhalde birçoğunuza kına yaktırırız" dedi.













Arda Turan, menajeri Ahmet Bulut ile birlikte Ortaköy Zuma Restaurant'ta basın toplantısı düzenledi.





Arda, 12 yaşından beri Galatasaray Kulübü'nde olduğunu belirterek, ''Orası benim yuvam gibiydi. 24 yaşındayım, hayatımın yarısını Florya'da geçirdim. Bugüne kadar Florya'da çalıştığım personele, herkese çok teşekkür ederim. Bana her zaman bir ağabey, bir kardeş, bir baba gibi oldular. Onları çok sevdiğimi herkesin bilmesini isterim'' dedi.





Yöneticilere de teşekkür eden Arda Turan, şöyle devam etti:





''Bugüne kadar çalıştığım yöneticilerin hepsine, Adnan Polat'a, bu transfere izin veren Ünal Aysal'a ve Ali Dürüst'e özellikle çok teşekkür ederim. Gerçekten çok büyük cesaret örneği gösterdiler. Önümü açarak büyük bir nezaket örneği gösterdiler. Çünkü ben buradan sadece Galatasaray'ın evladı olarak değil, bir Türk evladı olarak İspanya'ya gidiyorum. Türkiye'yi temsil etmek için çok çalışıp, sizi utandırmayacağım. Bugüne kadar birlikte oynadığım, kaptanlığımı yapan, kaptanlığını yaptığım tüm takım arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler. İyi günlerimiz kötü günlerimiz oldu, başarılı başarısız dönemlerimiz oldu. Onlar da bilirler ki her zaman Galatasaray'ın başarısı çalıştık ve her zaman asıl olan Galatasaray'dı.''





Galatasaray taraftarlarına da seslenen Arda Turan, ''Bu takımda oynamadan önce ben de onlardan biriydim. Şimdi Atletico Madrid'e gidiyorum ama onların yanına döndüm. Ben de artık Galatasaray taraftarıyım. Onlar gibi ben de kulübümü en iyi şekilde destekleyeceğim'' diye konuştu.





Teknik direktör Fatih Terim için de Arda Turan, duygularını şöyle ifade etti:





''Fatih Terim ile belki aramızda üzüntüler olmuştur şu anda, ayrıldığımız için. Babayla oğul arasında kırgınlık olmaz ama üzüntü olmuştur. Kendisi Fiorentina'ya giderken ben de bir Galatasaray taraftarıydım. En çok ağlayan, üzülenlerden birisi bendim. Belki o gün hocamızın bizi temsil etmesi için doğru zamandı. Bizi çok büyük onurlara taşıdı. Fatih Terim gittiğinde belki Galatasaray'da yeri hiç dolmadı. Bugün Arda gidiyor Galatasaray'dan, yerinin çok rahat dolabileceğini düşünüyorum. Çünkü Arda bugün sadece bir futbolcu. Açıkçası Fatih Terim'in böyle olmadığını düşünüyorum. Bu bakımdan beni en iyi şekilde anlayacak kişi Fatih Terim'dir diye düşünüyorum. Onu her zaman çok seviyorum. Dualarım en başta takımımla, sonra hocamızla birlikte.''





Arda Turan, basın toplantısının ikinci bölümünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.